Após grande atuação, Dudu se torna o segundo maior driblador do Paulistão

Num clássico muito bem disputado nessa quinta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 e manteve a invencibilidade do time no Campeonato Paulista em 2022. Raphael Veiga, de pênalti, e Danilo marcaram os gols do Alviverde, enquanto que Roger Guedes diminuiu, também da marca da cal.

Durante os 90 minutos, no entanto, outros nomes também se destacaram. Entre eles, um velho conhecido do Dérbi: Dudu. Em seu 19º clássico, o camisa 7 não marcou - tem apenas dois gols contra o rival -, mas foi um dos jogadores mais perigosos em campo. Caindo pelo lado direito do ataque palmeirense, o atacante infernizou a vida do lateral-esquerdo Lucas Piton, que inclusive recebeu um cartão amarelo por uma falta no jogador.

Dudu deixou o campo como o maior driblador do Dérbi, disparado. Foram nove fintas certas, segundo dados do Footstats, sete a mais do que Veiga, o segundo colocado. Com isso, o atacante deu um salto no ranking geral do fundamento na competição, assumindo a 2ª colocação, com 22 dribles. Ou seja, foram 13 nos sete jogos anteriores do Paulistão - média de cerca de dois por duelo - e nove apenas no clássico.

MAIORES DRIBLADORES DO PAULISTÃO 2022- Dados do Footstats

1º - Willians - Corinthians - 28 dribles certos2º - Dudu - Palmeiras - 22 dribles certos3º- Bruno Michel - Botafogo - 19 dribles certos4º - Dadá Belmonte - Água Santa - 16 dribles certos5º - Ângelo - Santos - 14 dribles certosLucas Braga - Santos - 14 dribles certos