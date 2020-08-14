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Após goleada histórica, Piqué cobra mudanças no Barcelona: 'Vergonha'

Zagueiro saiu de campo desolado e se ofereceu para deixar o clube para uma reformulação...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 18:30

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:30

Crédito: Lluis Gene / AFP
O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões em uma goleada histórica de 8 a 2 sofrida pelo Bayern de Munique. Após a partida, Gerard Piqué, experiente zagueiro do clube catalão, classificou a partida como uma vergonha e cobrou mudanças no time espanhol.
- Partida horrível. Péssima sensação. Não se pode competir assim. É muito duro. Espero que sirva para algo. É preciso reflexão, é preciso mudar. Não é o treinador ou jogadores. Penso que é preciso mudança estrutural. Ninguém é imprescindível. É uma vergonha e não posso dizer outra coisa. Não é a primeira ou segunda vez. Se for preciso, sou o primeiro a ir embora, em partir. Batemos no fundo. Todos temos de refletir e ver o que é melhor para o Barcelona - disse o zagueiro.

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