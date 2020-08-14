Após goleada histórica, Piqué cobra mudanças no Barcelona: 'Vergonha'

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões em uma goleada histórica de 8 a 2 sofrida pelo Bayern de Munique. Após a partida, Gerard Piqué, experiente zagueiro do clube catalão, classificou a partida como uma vergonha e cobrou mudanças no time espanhol.

- Partida horrível. Péssima sensação. Não se pode competir assim. É muito duro. Espero que sirva para algo. É preciso reflexão, é preciso mudar. Não é o treinador ou jogadores. Penso que é preciso mudança estrutural. Ninguém é imprescindível. É uma vergonha e não posso dizer outra coisa. Não é a primeira ou segunda vez. Se for preciso, sou o primeiro a ir embora, em partir. Batemos no fundo. Todos temos de refletir e ver o que é melhor para o Barcelona - disse o zagueiro.