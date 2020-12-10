Após goleada do São Paulo, auxiliar do Botafogo elogia 'consistência defensiva' no segundo tempo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O São Paulo derrotou o Botafogo por 4 a 0 nesta quarta-feira, em partida adiada da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Felipe Lucena, auxiliar de Eduardo Barroca - diagnosticado com Covid-19 -, tentou ver uma "luz no fim do túnel" e valorizou o segundo tempo do Alvnegro em entrevista coletiva.

– O São Paulo foi predominante no primeiro tempo, trabalhou no nosso campo e conseguiu fazer os gols para vencer a partida. Conseguimos ajustar no intervalo, ter consistência defensiva para sair em contra-ataque e tivemos até algumas chances, mas não conseguimos. Consigo dividir o jogo em duas partes: o primeiro tempo todo, incluindo a expulsão, e a nossa organização no segundo (tempo) – analisou.

Keisuke Honda passou a partida no banco. Barrado, o japonês não foi envolvido nos 90 minutos. Felipe Lucena explicou que conta com o japonês e essa foi uma estratégia pensada para este duelo.