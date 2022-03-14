Após goleada, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o Dérbi

Na tarde desta segunda-feira (14), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava dois dias após golear a Ponte Preta por 5 a 0 pelo Paulistão, e iniciou a preparação para o Dérbi de quinta-feira (17), às 20h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo atrasado da sexta rodada do estadual paulista.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Como de praxe nesta temporada, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra a Ponte realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Após o aquecimento, o restante do grupo fez três atividades diferentes de enfrentamento em espaço reduzido, com foco na pressão pós-perda, sob orientação do técnico Vítor Pereira.

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Desde a chegada do português, garotos da base do Timão vem participando dos treinamentos da equipe. Nesta segunda-feira, quatro jogadores da base completaram as atividades do dia: os zagueiros Belezi e Robert Renan; o lateral-esquerdo Reginaldo; e o meio-campista Biro.

Robert Renan e Reginaldo foram relacionados pela comissão técnica do Time do Povo para o duelo do último sábado, contra a Ponte Preta. Contudo, nenhum dos dois ganhou minutos na goleada.

Na terça-feira (15), no período da tarde, o Corinthians segue a preparação para o Dérbi diante do Palmeiras.