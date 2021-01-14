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futebol

Após goleada, Corinthians se reapresenta e inicia a preparação para o Dérbi

Técnico Vagner Mancini contou com atletas do sub-23, já que os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense fizeram um trabalho regenerativo...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 18:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians se reapresentou, no CT Joaquim Grava, após a goleada diante do Fluminense por 5 a 0, na última quarta, na Neo Química Arena. O Timão deu início à preparação para o clássico diante do Palmeiras, que acontece na próxima segunda, às 19h, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o clube carioca realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram a campo e, para compor o treino, o técnico Vagner Mancini contou com algumas peças da equipe sub-23 do Timão.
Após o aquecimento, realizado no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), todos foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde Mancini comandou um trabalho coletivo com os atletas. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus, assim as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Lucas Piton, que passou por cirurgia na hérnia inguinal, e Otero, em quarentena por conta da Covid-19, continuam fora de combate e serão desfalques no clássico. Roni, em tratamento no pé, ainda é dúvida. Por outro lado, Ramiro retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Nesta sexta-feira, novamente no período da tarde, o Corinthians dá sequência na preparação para o Dérbi. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição na classificação do Brasileirão-2020 com 42 pontos e um jogo a menos.

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