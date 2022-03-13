Após goleada contra Ponte, Vítor Pereira afirma que a intenção do Corinthians 'será sempre jogar alto'

O Corinthians dominou a Ponte Preta neste sábado (12), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Não só pela goleada por 5 a 0, mas por ter dominado as ações durante os 90 minutos sempre se impondo contra um adversário técnicamente inferior e que luta contra o rebaixamento no Estadual. O técnico Vítor Pereira, que contra a Macaca fez a sua estreia em casa pelo Timão, deixou claro que o time sempre que puder vai jogar com as suas linhas altas, pressionando o adversário para o campo oposto. Ainda assim, Pereira deixou claro que essa não será necessariamente a identidade corintiana sob o seu comando.

- A identidade de uma equipe não se constroi alternando jogar baixo com jogar alto. Não podemos, em função do adversário, jogar com linhas baixas. A nossa intenção será sempre jogar alto, ter a bola, reduzir os espaços, mas evidentimento o adversário nos obriga a vir para trás, mas quero evitar ao máximo que a minha equipe venha para trás. Essa é a intenção desde o primeiro dia que eu cheguei - disse Vítor Pereira em entrevista coletiva após a vitória contra Macaca.

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Ainda com o resultado elástico e a atuação contundente, com 51% de posse bola e 21 finalizações, sendo 10 na meta, Vítor Pereira notou o time descordenado em momentos de aumentar e abaixar a aceleração em campo.

- Concordo que houve momentos no jogo que aceleramos. As vezes o próprio momento do jogo que nos da um imput pra acelerarmos é o que senti que os jogaodres algumas vezes aceleraram o jogo, mas essa aceleração precisa ser no momento próprio, e precisamos evoluir um pouco para perceber o momento de acelarar e desacelarar - afirmou Vítor em entrevista coletiva.

- Tem o futebol que eu gosto de ver e o que essa equiupe tem que jogar. Não é jogar sempre no mesmo ritmo, nao é acelerar constantemente, porque aceleração constante implica em perda de bola, quando a decisão nao é a mais correta, e desacelarações constantes nos obriga a defender. A equipe precisa saber o momento de acelerar para dar momento para pensar e desacelerar. O jogo precisa ter cérebro e ser inteligente - acrescentou o treinador.

Vítor Pereira, no entanto, admite que para corrgiri esses problemas será necessário mais tempo de trabalho.

- Fundamentalmente é a correção dos timings de pressão, é isso que ainda tempos. Temos pouco tempo de trabalho, as vezes falhamos no timing, não fazemos a pressão de forma coletiva. Ainda falhamos um ou outro movimento porque naturalmente precisamos de tempo de trabalho. Temos que afinar a máquina para atingir uma possibilidade de melhorar -

Ainda assim, o treinador se mostrou contente tanto com o resultado, quanto com o desempenho do time.

- Fundamentalmente contente pelos gols marcados, por não ter tomado gols e fundamentalmente por ter tido intenção de determinada forma. Intenção de marcar alto, reagir na perda de bola e depois, a partir de determinada altura, nos primeiros minutos senti precipitação, mas depois, com personalidade, tranaquilidade, fazer o jogo que gosto de ver - disse o português.

Após o triunfo contra a Ponte Preta, Vítor Pereira deu folga para o elenco corintiano neste domingo (13). O grupo se reapresentará na segunda-feira (13) já visando o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (17), às 20h30, no Allianz Parque, em jogo atrasado da sexta rodada do Paulistão.