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Após gol na vitória dos juniores, Marcos Dias, do Vasco, diz: 'Seguimos em busca do nosso maior objetivo'

Atacante marcou 11 gols na temporada passada e continua com faro de gols. Time venceu o São Raimundo-RR no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 19:20
Crédito: Marcos Junior é um dos atacantes da equipe comandada por Diogo Siston (Marcos Faria/Divulgação
O Vasco largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil de juniores. E teve gol dos meio-campistas Andrey e Caio Eduardo e do atacante Marcos Dias. Este último celebrou o feito, mas pregou atenção até o final da competição.- Fico muito feliz por voltar a marcar, principalmente em um jogo tão importante. É muito bom poder colaborar com meus companheiros de equipe. Seguimos em busca do nosso maior objetivo, que é trazer conquistas para o Vasco - afirmou o atacante ao site oficial do Cruz-Maltino.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Marcos Dias é mais um dos jogadores em busca de um lugar ao sol. O elenco profissional já conta com atletas formados em São Januário em todas as posições. Neste início de temporada, um time sub-22 chegou a ser utilizado nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca profissional.

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