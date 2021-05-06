Após gol na vitória dos juniores, Marcos Dias, do Vasco, diz: 'Seguimos em busca do nosso maior objetivo'

O Vasco largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil de juniores. E teve gol dos meio-campistas Andrey e Caio Eduardo e do atacante Marcos Dias. Este último celebrou o feito, mas pregou atenção até o final da competição.- Fico muito feliz por voltar a marcar, principalmente em um jogo tão importante. É muito bom poder colaborar com meus companheiros de equipe. Seguimos em busca do nosso maior objetivo, que é trazer conquistas para o Vasco - afirmou o atacante ao site oficial do Cruz-Maltino.