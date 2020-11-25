Após gol e substituição, Gabigol tranquiliza torcida e celebra volta do quarteto ofensivo do Flamengo

Desfalque nas últimas três partidas do Flamengo, Gabriel Barbosa voltou aos gramados fazendo o que mais gosta. Saiu dos pés dele o gol de empate rubro-negro na partida contra o Racing, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Substituído por Vitinho na etapa final, o artilheiro acalmou a torcida e afirmou que a mudança já estava programada.

- Eu vim de uma lesão no tornozelo, depois acabei sentindo a coxa. Mas estamos tomando todos os cuidados que a gente pode. Estou treinando bem, me sentindo bem. Mas tem que ter cuidado. Nosso departamento médico vem tomando esse cuidado. Era meio que programado jogar só essa etapa de jogo. Agora é bom porque temos uma semana até a próxima partida para recuperar e, quem sabe, ficar 100%.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresEm entrevista coletiva após a partida, o camisa 9 também comentou sobre a parceria com Bruno Henrique - que deu assistência para o gol - e celebrou a volta do quarteto ofensivo formado pela dupla com Arrascaeta e Everton Ribeiro.