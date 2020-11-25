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Após gol e substituição, Gabigol tranquiliza torcida e celebra volta do quarteto ofensivo do Flamengo

Após empatar a partida para o Rubro-Negro, atacante saiu no segundo tempo e segue em retorno gradual após lesão na coxa...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 07:21

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 07:21

Desfalque nas últimas três partidas do Flamengo, Gabriel Barbosa voltou aos gramados fazendo o que mais gosta. Saiu dos pés dele o gol de empate rubro-negro na partida contra o Racing, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Substituído por Vitinho na etapa final, o artilheiro acalmou a torcida e afirmou que a mudança já estava programada.
- Eu vim de uma lesão no tornozelo, depois acabei sentindo a coxa. Mas estamos tomando todos os cuidados que a gente pode. Estou treinando bem, me sentindo bem. Mas tem que ter cuidado. Nosso departamento médico vem tomando esse cuidado. Era meio que programado jogar só essa etapa de jogo. Agora é bom porque temos uma semana até a próxima partida para recuperar e, quem sabe, ficar 100%.
+ Confira o chaveamento da LibertadoresEm entrevista coletiva após a partida, o camisa 9 também comentou sobre a parceria com Bruno Henrique - que deu assistência para o gol - e celebrou a volta do quarteto ofensivo formado pela dupla com Arrascaeta e Everton Ribeiro.
- Temos uma semana para trabalhar. É outra partida, na nossa casa, o Rogério tem feito de tudo pra passar pra gente, e tenho certeza que no próximo jogo vai ser igual. É um resultado bom, mas o Flamengo vem sempre para vencer. Foi 1 a 1, mas acho que poderia ter saído mais gols. A gente vem com vontade de se impor. Partida muito boa, com todo respeito ao juiz teve muitas escolhas erradas. Temos de tudo para passar, é a nossa casa, temos um bom tempo para trabalhar e estar melhor no próximo jogo.

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