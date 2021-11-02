Após garantir vitória do Corinthians, Róger Guedes sai em defesa de Sylvinho: 'Vai ser um dos melhores'

Crédito: José Manoel Idalgo

Autor do gol da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre a Chapecoense, na última segunda-feira (1º), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o atacante Róger Guedes encheu o técnico Sylvinho de elogios. De acordo com o atacante, o atual comandante corintiano será um dos melhores da profissão, ele ainda rechaçou o rótulo de "retranqueiro" ao Timão.

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- Se a maioria das pessoas, torcedores, gente da imprensa, conhecessem o Sylvinho e o cara sensacional que ele é, não é defendendo ele ou pra ganhar moral em cima, mas é um cara sensacional, que já já vai ser um dos melhores, tenho certeza - disse o camisa 123 em entrevista ao SporTV após o triunfo por 1 a 0 diante da Chape, em Itaquera.

- A parte tática dele é muito boa. Falam que a gente entra retrancado, mas não é, ele os últimos quatro jogadores no meio de um projeto, pra pegar isso é mais na pré-temporada, para gente pegar mais entrosamento. Acabar o ano da melhor forma possível para começar com tudo no ano que vem - acrescentou Guedes.

Róger também destacou a boa relação que possui com o técnico, até mesmo quando é necessário atuar em setores onde ele não está confortável.

- Tenho uma amizade com o Sylvinho muito boa desde o primeiro dia. Ele da total liberdade para conversar, sabe que me dei melhor na ponta esquerda, como joguei no final do jogo, de segundo atacante, gosto de ter essa liberdade. Da pra perceber quando eu fico sem a bola fico incomodado, acabo me desligando no jogo - afirmou o atacante.