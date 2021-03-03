Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após frustrar assinantes, Flamengo corrige justificativa para problemas na FlaTV+

Transmissão de estreia, na partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, contou com indisponibilidade do sinal em boa parte do jogo...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 11:25
Crédito: Reprodução
Com um time de molecada e comandado por Maurício Souza, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca, nesta terça-feira, com vitória diante do Nova Iguaçu, no Maracanã, e a partida foi a primeira com transmissão da FlaTV+, plataforma própria de streaming recém-lançada. No entanto, houve instabilidade no serviço, e até a justificativa do clube teve que ser corrigida.Nesta quarta, o Flamengo retificou a explicação inicial, antes atrelada à plataforma de nuvem da AWS, dada na última noite.
- O Clube de Regatas do Flamengo e a Brado Media gostariam de esclarecer que a indisponibilidade do sinal da FlaTV+, ocorrida durante o primeiro tempo do jogo Flamengo x Nova Iguaçu, realizado na última terça-feira, foi originada nos serviços da Brado, empresa responsável pela transmissão. Diferentemente do divulgado inicialmente, os problemas registrados não são de responsabilidade da plataforma de nuvem da AWS, que não registrou qualquer instabilidade no período - comunicou o Fla, nesta manhã.
Na FlaTV+, o sinal caiu para os torcedores ainda no início do primeiro tempo, e, até cerca dos 35 minutos, ainda não havia sido reestabelecido para parte dos torcedores. Segundo outros relatos, o sinal voltou, mas seguiu instável.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
A plataforma de streaming foi desenvolvida pelo clube e todo valor arrecadado tem destino o futebol do Flamengo. O plano para o Carioca custa R$ 129,90.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados