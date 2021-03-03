Após frustrar assinantes, Flamengo corrige justificativa para problemas na FlaTV+

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Com um time de molecada e comandado por Maurício Souza, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca, nesta terça-feira, com vitória diante do Nova Iguaçu, no Maracanã, e a partida foi a primeira com transmissão da FlaTV+, plataforma própria de streaming recém-lançada. No entanto, houve instabilidade no serviço, e até a justificativa do clube teve que ser corrigida.Nesta quarta, o Flamengo retificou a explicação inicial, antes atrelada à plataforma de nuvem da AWS, dada na última noite.

- O Clube de Regatas do Flamengo e a Brado Media gostariam de esclarecer que a indisponibilidade do sinal da FlaTV+, ocorrida durante o primeiro tempo do jogo Flamengo x Nova Iguaçu, realizado na última terça-feira, foi originada nos serviços da Brado, empresa responsável pela transmissão. Diferentemente do divulgado inicialmente, os problemas registrados não são de responsabilidade da plataforma de nuvem da AWS, que não registrou qualquer instabilidade no período - comunicou o Fla, nesta manhã.

Na FlaTV+, o sinal caiu para os torcedores ainda no início do primeiro tempo, e, até cerca dos 35 minutos, ainda não havia sido reestabelecido para parte dos torcedores. Segundo outros relatos, o sinal voltou, mas seguiu instável.

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