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Após frisson inicial, 'crias' continuam em alta com Luxemburgo

Nomes como Patrick de Paula e Gabriel Menino são figurinhas carimbadas, enquanto Wesley ganhou nova chance contra o Bahia. Veron está em transição física...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 07:57

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 07:57
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Sem contratar muito como nas últimas temporadas, o Palmeiras resolveu apostar nas pratas da casa para encontrar soluções em seus jogos. No último sábado à noite, no empate contra o Bahia, o técnico Vanderlei Luxemburgo realizou as cinco substituições, sendo uma delas do atacante Wesley, justamente da base alviverde.
No elenco, o time ainda possui Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron e Luan Silva. Os dois primeiros foram campeões paulistas recentemente com destaque, além de estarem nas formações titulares no Brasileiro. Veron, em transição física, e Luan, machucado, estão um passo atrás. Para Luxa, é preciso ter cuidado ao colocar os jovens em campo.
- (Lançar) Com cuidado (os garotos da base). Teve um jogo que o Wesley não entrou bem, mas hoje não, entrou de outra maneira, buscando aquilo que ele tem, que é velocidade com drible. A gente vai acreditando nessa molecada e colocando para jogar, é a proposta que tem o Palmeiras de remodelação e isso que vamos fazer – disse na entrevista coletiva após o empate. Wesley, aliás, construiu jogada de perigo anterior ao gol palmeirense.No Brasileiro, são cinco jogos disputados até agora. Em todos eles, pelo menos um desses meninos, senão dois, estiveram presentes. Patrick e Menino são figurinhas carimbadas, enquanto Wesley apareceu neste sábado. Luxa tem aproveitado a regra das cinco substituições para usufruir disso também.
- Essas cinco substituições são boas porque você consegue fazer um equilíbrio na equipe. Os jogadores se desgastam e você consegue equilibrar. E aí o jogador também tem que passar um feedback para gente de como ele está, para você não se equivocar com uma substituição. Temos usado bastante para mexer com a equipe, tem dado certo e acho que o resultado no final acabou sendo justo, porque o resultado de futebol é o que se apresenta para o jogo – avaliou o técnico.
O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Allianz Parque e, visto que o Colorado é o primeiro colocado com um jogo a mais, é uma briga direta pelas primeiras colocações.

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