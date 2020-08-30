Após frisson inicial, 'crias' continuam em alta com Luxemburgo

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Sem contratar muito como nas últimas temporadas, o Palmeiras resolveu apostar nas pratas da casa para encontrar soluções em seus jogos. No último sábado à noite, no empate contra o Bahia, o técnico Vanderlei Luxemburgo realizou as cinco substituições, sendo uma delas do atacante Wesley, justamente da base alviverde.

No elenco, o time ainda possui Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron e Luan Silva. Os dois primeiros foram campeões paulistas recentemente com destaque, além de estarem nas formações titulares no Brasileiro. Veron, em transição física, e Luan, machucado, estão um passo atrás. Para Luxa, é preciso ter cuidado ao colocar os jovens em campo.

- (Lançar) Com cuidado (os garotos da base). Teve um jogo que o Wesley não entrou bem, mas hoje não, entrou de outra maneira, buscando aquilo que ele tem, que é velocidade com drible. A gente vai acreditando nessa molecada e colocando para jogar, é a proposta que tem o Palmeiras de remodelação e isso que vamos fazer – disse na entrevista coletiva após o empate. Wesley, aliás, construiu jogada de perigo anterior ao gol palmeirense.No Brasileiro, são cinco jogos disputados até agora. Em todos eles, pelo menos um desses meninos, senão dois, estiveram presentes. Patrick e Menino são figurinhas carimbadas, enquanto Wesley apareceu neste sábado. Luxa tem aproveitado a regra das cinco substituições para usufruir disso também.

- Essas cinco substituições são boas porque você consegue fazer um equilíbrio na equipe. Os jogadores se desgastam e você consegue equilibrar. E aí o jogador também tem que passar um feedback para gente de como ele está, para você não se equivocar com uma substituição. Temos usado bastante para mexer com a equipe, tem dado certo e acho que o resultado no final acabou sendo justo, porque o resultado de futebol é o que se apresenta para o jogo – avaliou o técnico.