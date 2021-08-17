Após 'fracasso' com o Bragantino, Corinthians recebe nova proposta por Rodrigo Varanda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O motivo para a venda do atacante do Corinthians, Rodrigo Varanda, ao Red Bull Bragantino não ter se concretizado foi uma proposta internacional pelo atacante.

O nome do clube é mantido em sigilo entre as partes do negócio, mas, segundo levantou a reportagem do LANCE!, as tratativas atuais são mais interessantes, tanto para o Timão, quanto para o atleta, em relação as conversas com o Massa Bruta.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosTambém de acordo o que foi levantado pela reportagem, as conversas com o clube estrangeiro interessado em Rodrigo Varanda, que estavam em estágio inicial, avançaram após o comunicado oficial emitido pelo Corinthians na tarde desta terça-feira (17), onde o clube informa o encerramento das tratativas com o Bragantino pela venda do seu atacante.

O desfecho negativo para a negociação com a equipe de Bragança, inclusive, pegou muitos de surpresa, já que a venda de Varanda para o Red Bull era dada como certa internamente. Inclusive, a diretoria corintiana já contava com o dinheiro referente ao negócio, acertado, na ocasião, em R$ 13 milhões.