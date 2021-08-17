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Após 'fracasso' com o Bragantino, Corinthians recebe nova proposta por Rodrigo Varanda

Equipe estrangeira mostrou interesse no atacante, que pertence ao Timão. Condições agradam mais as partes do que as apresentadas pelo Massa Bruta...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 16:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O motivo para a venda do atacante do Corinthians, Rodrigo Varanda, ao Red Bull Bragantino não ter se concretizado foi uma proposta internacional pelo atacante.
O nome do clube é mantido em sigilo entre as partes do negócio, mas, segundo levantou a reportagem do LANCE!, as tratativas atuais são mais interessantes, tanto para o Timão, quanto para o atleta, em relação as conversas com o Massa Bruta.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosTambém de acordo o que foi levantado pela reportagem, as conversas com o clube estrangeiro interessado em Rodrigo Varanda, que estavam em estágio inicial, avançaram após o comunicado oficial emitido pelo Corinthians na tarde desta terça-feira (17), onde o clube informa o encerramento das tratativas com o Bragantino pela venda do seu atacante.
O desfecho negativo para a negociação com a equipe de Bragança, inclusive, pegou muitos de surpresa, já que a venda de Varanda para o Red Bull era dada como certa internamente. Inclusive, a diretoria corintiana já contava com o dinheiro referente ao negócio, acertado, na ocasião, em R$ 13 milhões.
Rodrigo Varanda foi promovido ao time principal do Corinthians no início desta temporada. Em 10 partidas, fez um gol e deu uma assistência. O atacante perdeu espaço no time titular durante o ano e não entra em campo desde o dia 25 de abril.

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