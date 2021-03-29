Após folga, Corinthians se reapresentará sem saber quando volta a jogar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians, que ganhou folga no último fim de semana, volta a treinar na tarde desta segunda-feira (29). A atividade está prevista para o CT Joaquim Grava, depois de uma semana que os atletas corintianos ficaram no Rio de Janeiro para jogos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.Contudo, ainda que volte aos treinamentos, o Timão ainda não sabe a próxima vez que entrará em campo para uma partida oficial.

Na última sexta-feira (26), o governo de São Paulo estendeu a fase emergencial do plano de contenção ao novo coronavírus até o dia 11 de abril. Durante o período,a princípio, estão suspensos os jogos de futebol no Estado.

Na manhã desta segunda-feira (29), a direção da Federação Paulista de Futebol se reuniu com os presidentes dos clubes da Série A1 do Estadual. A ideia é reforçar os protocolos, incluindo até ambiente bolha para os atletas e envolvidos nas realizações das partidas, para convencer o Ministério Público de São Paulo a autorizar que os jogos aconteçam no Estado.

Pela quinta rodada do Paulistão, o Corinthians atuou como visitante contra o Mirassol, na última terça-feira (23), na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e agora espera uma definição quanto aos próximos jogos. Após o avanço dos casos de Covid-19 em boa parte do Brasil, os municípios estão recuando em receber jogos de outras Federações.

Enquanto isso, na Copa do Brasil, o Timão, que garantiu a sua classificação à terceira fase do torneio na última sexta-feira (26), nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, contra o Retrô (PE), também não tem previsão a respeito do seu novo compromisso. O Corinthians já não conseguiu jogar em casa na segunda partida do campeonato, contra o Azulão Pernambucano, e mandou o jogo único na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Na etapa a seguir do campeonato entrarão os times brasileiros que jogam a Libertadores, os atuais campeões das Copas Verde e do Nordeste, Série B do Campeonato Brasileiro, além do nono colocado da última edição da Série A, por isso a tendência é que ela não se inicie imediatamente.

Com indefinições quanto ao Estadual e com o próximo compromisso da Copa do Brasil distante, restará aos jogadores do Corinthians treinarem. Ainda que essa nova paralisação do futebol aperte mais o calendário do futebol brasileiro, o momento é bom para o Timão, que, mesmo invicto há nove partidas, vê o seu futebol longe do ideal, algo que até o próprio técnico do clube, Vagner Mancini, concorda.

Com tempo para treinar, caberá ao treinador corintiano fazer os ajustes necessários durante o período.