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Após folga, Corinthians se reapresenta e inicia semana de treinos de olho no RB Bragantino

Fernando Lázaro, técnico interino do Timão, comandou um trabalho coletivo em espaço reduzido...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:29
Na tarde de segunda-feira (21), o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após um dia de folga depois do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.> GALERIA: Redação do L! opina sobre quem deve ser o técnico do Timão
Os atletas que iniciaram a partida contra o Botafogo-SP participaram apenas do aquecimento, e depois se dirigiram para a parte interna do CT, em trabalhos regenerativos com a equipe de fisioterapia do clube.
Após o aquecimento, com o restante do elenco, o técnico interino Fernando Lázaro comandou um trabalho coletivo em espaço reduzido. Os jogadores foram divididos em três equipes: uma aguardava no lado oposto enquanto as outras duas tinham como objetivo ou marcar o gol ou passar a bola pela metade do gramado e iniciar o ataque no lado oposto.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Após o treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado para complementos com a comissão técnica.
A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.
O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.
Crédito: GileRenatoAugustodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Agência

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