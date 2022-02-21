Após folga, Corinthians se reapresenta e inicia semana de treinos de olho no RB Bragantino

Na tarde de segunda-feira (21), o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após um dia de folga depois do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.> GALERIA: Redação do L! opina sobre quem deve ser o técnico do Timão

Os atletas que iniciaram a partida contra o Botafogo-SP participaram apenas do aquecimento, e depois se dirigiram para a parte interna do CT, em trabalhos regenerativos com a equipe de fisioterapia do clube.

Após o aquecimento, com o restante do elenco, o técnico interino Fernando Lázaro comandou um trabalho coletivo em espaço reduzido. Os jogadores foram divididos em três equipes: uma aguardava no lado oposto enquanto as outras duas tinham como objetivo ou marcar o gol ou passar a bola pela metade do gramado e iniciar o ataque no lado oposto.

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Após o treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado para complementos com a comissão técnica.

A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.

O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.