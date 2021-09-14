Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após ficar fora do time por lesão, Zé Rafael volta a desfalcar o Palmeiras

Última vez que o volante não participou de uma partida pelo Verdão foi contra o Red Bull Bragantino, no primeiro turno do Brasileirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 08:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 08:55
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
No último domingo (12), além do momento de pressão e perda de três pontos importantes para a campanha dentro do Brasileirão, Abel Ferreira recebeu mais uma preocupação com a derrota do Palmeiras para o Flamengo. Isso porque o Zé Rafael foi punido com o cartão vermelho após uma falta dura em Willian Arão.O volante tem sido um jogadores mais utilizados pelo técnico português desde sua chegada ao Palmeiras. A última vez que o camisa 8 do Verdão ficou fora do time foi diante do Red Bull Bragantino, pois ele se recuperava de uma lesão. Desde então, foram 17 jogos em que Zé Rafael esteve presente, sendo 15 deles como titular.
Para substituir um de seus jogadores de confiança e montar a equipe na próxima rodada, Abel tem como opção escalar Patrick de Paula, Gabriel Menino ou Felipe Melo.Visando a recuperação dentro do campeonato, o Palmeiras vai até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense no sábado, dia 17, a partir das 17 horas (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados