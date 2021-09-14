Após ficar fora do time por lesão, Zé Rafael volta a desfalcar o Palmeiras

No último domingo (12), além do momento de pressão e perda de três pontos importantes para a campanha dentro do Brasileirão, Abel Ferreira recebeu mais uma preocupação com a derrota do Palmeiras para o Flamengo. Isso porque o Zé Rafael foi punido com o cartão vermelho após uma falta dura em Willian Arão.O volante tem sido um jogadores mais utilizados pelo técnico português desde sua chegada ao Palmeiras. A última vez que o camisa 8 do Verdão ficou fora do time foi diante do Red Bull Bragantino, pois ele se recuperava de uma lesão. Desde então, foram 17 jogos em que Zé Rafael esteve presente, sendo 15 deles como titular.
Para substituir um de seus jogadores de confiança e montar a equipe na próxima rodada, Abel tem como opção escalar Patrick de Paula, Gabriel Menino ou Felipe Melo.Visando a recuperação dentro do campeonato, o Palmeiras vai até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense no sábado, dia 17, a partir das 17 horas (de Brasília).