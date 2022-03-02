Após fevereiro 'sem técnico', Corinthians tem março com clássicos e semanas livres para se adaptar a Vítor Pereira

O Corinthians iniciou fevereiro com Sylvinho e terminou com Vítor Pereira. Apesar da mudança no comando e a demora da diretoria em anunciar o português (20 dias), o clube teve aproveitamento de 72,2% nas seis partidas que disputou no segundo mês do ano e, com a derrota do Água Santa para o São Paulo, garantiu vaga antecipada ao mata-mata do Paulistão.> GALERIA: Veja os técnicos estrangeiros do Corinthians

Muito se deve pelo ótimo trabalho executado pelo interino Fernando Lázaro durante esse período, que não só encaixou bons resultados como conseguiu implantar uma tática capaz de potencializar o 'quinteto mágico', composto pelos principais reforços do Timão desde o último semestre de 2021.

Os jogos de fevereiro:

Corinthians 1 x 2 Santos – PaulistãoItuano 2 x 3 Corinthians – PaulistãoCorinthians 2 x 1 Mirassol – PaulistãoCorinthians 3 x 0 São Bernardo – PaulistãoBotafogo-SP 1 x 1 Corinthians – PaulistãoCorinthians 1 x 0 Red Bull Bragantino – Paulistão

> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão

O QUE ESPERAR DE MARÇO

Março não será tão frenético em relação à quantidade de jogos, porém a agenda já começa com o Majestoso no sábado (5). Vítor Pereira terá a missão de triunfar não só contra o São Paulo, no Morumbi, como também no Dérbi contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Com quase três semanas dedicadas a treinos, o treinador português terá valioso tempo para implementar sua metodologia de trabalho e novas táticas, assim como o elenco do Corinthians poderá se adaptar ao novo treinador com mais tranquilidade, tendo em vista que a equipe já está classificada ao mata-mata do estadual.

O Timão deve fazer o jogo único das quartas de final no dia 23 de março. Caso avance, a semifinal está programada para o dia 27.

Aliás, este mês para o Timão será dedicado apenas ao Paulistão. No entanto, há que ficar atento quanto à Libertadores, pois o sorteio da fase de grupos do torneio será no dia 23 de março - e os jogos iniciam em 6 de abril.

Relembre a distribuição dos potes:

POTE 1PalmeirasRiver PlateBoca JuniorsFlamengoNacional-URUPeñarolAtlético-MGCerro Porteño

POTE 2Athletico-PRLibertadIndependiente del ValleUniversidad Católica-CHIEmelecCorinthiansColo-ColoVélez Sarsfield

POTE 3Sporting CristalBragantinoDeportivo TáchiraAlianza LimaColónTolimaCaracasTime colombiano a ser definido

POTE 4Always ReadyTalleresIndependiente PetroleroFortalezaClassificado das fases anterioresClassificado das fases anterioresClassificado das fases anterioresClassificado das fases anteriores

Confira a agenda de março do Corinthians

05/03 - São Paulo x Corinthians - 10ª rodada do Paulistão (Morumbi)12/03 - Corinthians x Ponte Preta - 11ª rodada do Paulistão (Neo Química Arena)17/03 - Palmeiras x Corinthians - jogo atrasado da 6ª rodada do Paulistão (Allianz Parque)20/03 - Novorizontino x Corinthians - 12ª rodada do Paulistão (Estádio Jorge Biase)23/03 ou 24/03 (datas a definir) - Quartas de final do Paulistão (local a definir)26/03 ou 27/03 (datas a definir) - Semifinais do Paulistão (local a definir) *

* Caso avance de fase