Após falhar na tentativa de contratar Koundé, Chelsea mira negociação por De Ligt, da Juventus

Crédito: Divulgação / Juventus

Depois de fechar a contratação a contratação de Romelu Lukaku para a temporada, o grande objetivo do Chelsea era a chegada de um zagueiro, o que não aconteceu. E após falharem na tentativa de comprar Jules Koundé, do Sevilla, os Blues já têm um novo alvo.Segundo o "Calciomercato", da Itália, o time de Thomas Tuchel tem interesse no holandês Matthijs de Ligt, defensor da Juventus. Contratado em julho de 2019, o neerlandês vive altos e baixos na Velha Senhora, mas na última quarta-feira foi o responsável pela vitória por 3 a 2 sobre o Spezia ao marcar o gol da vitória.

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O grande problema para os Blues é que, de acordo com o portal, a Juventus não deseja vender o zagueiro, a menos que sua multa rescisória seja paga. O valor estipulado pelo clube italiano é de 120 milhões de euros (R$ 743 milhões).

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