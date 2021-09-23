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Após falhar na tentativa de contratar Koundé, Chelsea mira negociação por De Ligt, da Juventus

Atleta de 22 anos foi contratado a peso de ouro há duas temporadas pela Velha Senhora, mas teve altos e baixos. Italianos dizem que só liberam pelo valor da multa rescisória...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 10:44
Crédito: Divulgação / Juventus
Depois de fechar a contratação a contratação de Romelu Lukaku para a temporada, o grande objetivo do Chelsea era a chegada de um zagueiro, o que não aconteceu. E após falharem na tentativa de comprar Jules Koundé, do Sevilla, os Blues já têm um novo alvo.Segundo o "Calciomercato", da Itália, o time de Thomas Tuchel tem interesse no holandês Matthijs de Ligt, defensor da Juventus. Contratado em julho de 2019, o neerlandês vive altos e baixos na Velha Senhora, mas na última quarta-feira foi o responsável pela vitória por 3 a 2 sobre o Spezia ao marcar o gol da vitória.
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O grande problema para os Blues é que, de acordo com o portal, a Juventus não deseja vender o zagueiro, a menos que sua multa rescisória seja paga. O valor estipulado pelo clube italiano é de 120 milhões de euros (R$ 743 milhões).
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A busca do Chelsea por um novo defensor se dá prioritariamente por conta da situação do alemão Antonio Rüdiger, que tem contrato somente até o final da temporada, e junho de 2022, e até o momento não acenou positivamente para uma renovação. Ele já é alvo de outros gigantes no Velho Continente.

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