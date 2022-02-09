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Após expulsão contra o Atlético de Madrid, Daniel Alves pega dois jogos de suspensão no Espanhol

Brasileiro levou cartão vermelho no segundo tempo por falta em Carrasco e só deverá voltar a atuar no dia 27 de fora. Ala está fora da lista de inscritos da Europa League...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 12:56
Depois de marcar um gol e dar uma assistência na vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, o lateral-direito Daniel Alves será desfalque para o time catalão por duas rodadas. Nesta quarta-feira, o brasileiro recebeu uma suspensão de duas partidas por ser expulso no duelo contra os Colchoneros.O caso foi julgado pelo Comitê de Competição da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), que é o órgão responsável por questões disciplinares no país. Na partida, o camisa 8 levou o cartão vermelho depois de dura entrar em Yannick Carrasco, onde o árbitro Gil Manzano contou o auxílio do VAR.
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Com isso, o ala está fora dos duelos contra Espanyol, no domingo, e Valencia, no dia 20, ambos fora de casa. Como não está inscrito na Europa League, Dani Alves também não enfrentará o Napoli, nos dias 17 e 24. A volta do brasileiro deverá ser no dia 27, contra o Athletic Bilbao, na La Liga, no Camp Nou.
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Contratado pelo Barcelona em novembro, Daniel Alves fez cinco jogos pelo clube blaugrana em seu retorno à Catalunha. Ao todo, o brasileiro marcou um gol e deu três assistências. Ele tem contrato até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada.
Crédito: DanielAlvesfezgrandepartidacontraoAtléticodeMadrid,masfoiexpulso(Foto:JOSEPLAGO/AFP

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