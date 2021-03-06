Após estreia no Palmeiras, Gustavo Garcia, da base, agradece Abel e fala sobre amizade com Fabinho

Crédito: Cesar Greco/Palmeirasg

Uma das grandes promessas das categorias de base do Palmeiras, Gustavo Garcia, de 19 anos, fez sua estreia pelos profissionais na última quarta-feira (3), no empate por 2 a 2 diante do Corinthians, na Neo Química Arena. No clube desde o Sub-13, em 2015, quando foi captado na Portuguesa, o jovem coleciona títulos e também já atuou pela equipe de futsal do Verdão.>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

Vivendo no clube desde muito jovem, Garcia admitiu a ansiedade no dia anterior ao jogo, data na qual os relacionados para a partida são divulgados, e vibrou contando a emoção ao ligar para os familiares dando a tão sonhada notícia:

– Um dia antes do jogo sempre sai a relação dos convocados e eu estava muito ansioso. Quando ela saiu e eu vi meu nome, liguei para minha mãe em vídeo e dei a notícia para ela. Liguei para o meu pai, mas ele não conseguiu atender por trabalhar como Uber e estar sempre dirigindo. Assim que consegui falar com ele, contei da lista e todos ficaram emocionados. É um momento único que jamais irei esquecer!Entrando em campo aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Willian, o lateral-direito ainda recordou os momentos que antecederam sua aparição. Segundo o jovem, ele imaginou situações de jogo e revelou o pedido feito por Abel, para que jogasse da mesma forma que havia cantado o hino.

– Antes de entrar no jogo, eu estava imaginando algumas situações que poderiam acontecer, como mudanças táticas e movimentações. Fiquei de olho no Abel e na comissão para ver se alguém olhava para mim (risos). Continuei aquecendo, até quando um dos seus auxiliares me chamou. Eu olhei para o lado e pensei “chegou o momento”. Tirei o colete, a máscara e fui ver o que ele teria para falar antes de entrar. O Abel falou assim: não faz nada a mais do que você sabe. Joga como você cantou o hino.

Com pouco mais de 20 minutos dentro de campo, o jovem realizou 16 ações com a bola, com dois cortes, um desarme e um passe decisivo. Vencendo o frio na barriga da estreia, deu os primeiros toques para sentir o jogo e com concentração fez uma boa partida.

– Eu senti um frio na barriga por ser um dos maiores clássicos do mundo. Mais pela estreia do que pelo adversário, talvez. Por mais que já tenha jogado na base, o profissional é outro clima, o ambiente é outro e o jogo exige mais. […] Quando entrei, coloquei em mente que os primeiros toques na bola seriam para pegar confiança, para sentir o jogo. Sabia que para as coisas darem certo eu teria que fazer primeiro o básico. Entrei muito concentrado no que devia fazer, onde deveria estar. De maneira exclusiva ao NOSSO PALESTRA/LANCE!, Garcia ainda revelou que não conversou com Abel Ferreira sobre sequencia de jogos e minutagem em campo, mas agradeceu o treinador pelos elogios. Ainda concluiu dizendo que continua trabalhando forte para estar pronto quando a oportunidade chegar.

– Eu e o Fábio, como chamo ele, temos uma amizade de anos, dentro e fora de campo. Temos um vínculo excelente. A gente sonha em conquistar grandes coisas em nossas vidas, se for junto, melhor ainda. Foi o que aconteceu na noite da quarta-feira.