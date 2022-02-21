Após entendimento entre Vasco e investidor, Genoa dá boas-vindas ao clube carioca 'à família 777'

Com o anúncio do entendimento entre Vasco e a 777 Partners, o perfil oficial do Genoa publicou, em sua rede social, uma mensagem de boas-vindas ao clube carioca. Com investimentos no futebol mundial, a empresa norte-americana comprou integralmente o clube italiano e adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha. - Bem-vindo à família 777, Vasco da Gama - publicou o Genoa em seu perfil oficial.

Desde que a 777 Partners chegou ao Genoa, em setembro de 2021, mudanças significativas aconteceram. O clube, que é um dos mais antigos da Itália com 9 títulos nacionais - o último em 1924 - viu a era Enrico Preziosi, proprietário por 18 anos, se encerrar com essa transação. Na época, a equipe caiu para a Série C e teve como melhor desempenho um quinto lugar na Série A do Calcio em 2009.

Segundo a imprensa italiana, o acordo com os norte-americanos girou em torno de € 150 milhões (R$ 872 milhões), incluindo as dívidas do clube. Apesar das mudanças, o time ocupa a penúltima colocação do italiano com 16 pontos em 26 partidas. Desse modo, tenta refletir em campo as mudanças estruturais.

Na presidência, o escolhido foi Alberto Zangrillo, torcedor do clube e um dos médicos mais renomados da Itália, assumiu o cargo. No departamento de futebol, o Genoa trouxe o alemão Johannes Spors, que já teve passagens por Hoffenheim e Hamburgo e deixou o Vitesse, da Holanda.

Na Itália, as mudanças foram elogiadas pelos torcedores do Genoa, mas ainda não refletiram em campo. As críticas ficam por conta da escolha no comando técnico, o ex-jogador Shevchenko. Com um mau desempenho, ele foi substituído por Alexandre Blessin, que estava no Oostende, da primeira divisão belga, e trabalhou na base do Red Bull Leipzig.

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Recentemente, em janeiro, foram anunciados 9 reforços com o investimento de € 16,2 milhões (R$ 94 milhões). Por outro lado, outros nove atletas deixaram o clube. Em relação ao patrocinador máster, a empresa farmacêutica Pool Pharma, estampa a marca MG.K Vis na parte da frente da camisa. E o clube tenta iniciar os frutos também dentro das quatro linhas.