Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após entendimento entre Vasco e investidor, Genoa dá boas-vindas ao clube carioca 'à família 777'
futebol

Após entendimento entre Vasco e investidor, Genoa dá boas-vindas ao clube carioca 'à família 777'

Cruz-Maltino e 777 Partners assinaram um memorando de entendimento para a SAF, algo que será analisado pelos Conselhos. Empresa detém integralmente o clube italiano...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:43
Com o anúncio do entendimento entre Vasco e a 777 Partners, o perfil oficial do Genoa publicou, em sua rede social, uma mensagem de boas-vindas ao clube carioca. Com investimentos no futebol mundial, a empresa norte-americana comprou integralmente o clube italiano e adquiriu participação minoritária no Sevilla, da Espanha. - Bem-vindo à família 777, Vasco da Gama - publicou o Genoa em seu perfil oficial.
Desde que a 777 Partners chegou ao Genoa, em setembro de 2021, mudanças significativas aconteceram. O clube, que é um dos mais antigos da Itália com 9 títulos nacionais - o último em 1924 - viu a era Enrico Preziosi, proprietário por 18 anos, se encerrar com essa transação. Na época, a equipe caiu para a Série C e teve como melhor desempenho um quinto lugar na Série A do Calcio em 2009.
Segundo a imprensa italiana, o acordo com os norte-americanos girou em torno de € 150 milhões (R$ 872 milhões), incluindo as dívidas do clube. Apesar das mudanças, o time ocupa a penúltima colocação do italiano com 16 pontos em 26 partidas. Desse modo, tenta refletir em campo as mudanças estruturais.
Na presidência, o escolhido foi Alberto Zangrillo, torcedor do clube e um dos médicos mais renomados da Itália, assumiu o cargo. No departamento de futebol, o Genoa trouxe o alemão Johannes Spors, que já teve passagens por Hoffenheim e Hamburgo e deixou o Vitesse, da Holanda.
Na Itália, as mudanças foram elogiadas pelos torcedores do Genoa, mas ainda não refletiram em campo. As críticas ficam por conta da escolha no comando técnico, o ex-jogador Shevchenko. Com um mau desempenho, ele foi substituído por Alexandre Blessin, que estava no Oostende, da primeira divisão belga, e trabalhou na base do Red Bull Leipzig.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Recentemente, em janeiro, foram anunciados 9 reforços com o investimento de € 16,2 milhões (R$ 94 milhões). Por outro lado, outros nove atletas deixaram o clube. Em relação ao patrocinador máster, a empresa farmacêutica Pool Pharma, estampa a marca MG.K Vis na parte da frente da camisa. E o clube tenta iniciar os frutos também dentro das quatro linhas.
Crédito: Vascoe 777PartnersassinarammemorandodeentendimentoparaaSAF (DivulgaçãoTwitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados