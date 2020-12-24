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Após encerrar contrato com o Vasco, lateral-esquerdo Ramon anuncia aposentadoria aos 32 anos

Jogador enfrentou grave lesão no joelho e não entrou em campo em 2019 e 2020. O atleta, revelado pelo Internacional, fez o anúncio em sua rede social durante a tarde desta quinta...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 18:31
Crédito: Ramon disputou 136 partidas com a camisa do Vasco da Gama (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
O lateral-esquerdo Ramon encerrou o seu contrato com o Vasco e anunciou em sua rede social, que vai se aposentar do futebol aos 32 anos. Com passagens por clubes como Internacional, onde foi revelado, Flamengo, Corinthians, Vitória e Besiktas, da Turquia, o jogador lutava para voltar ao gramados, mas devido à uma grave lesão no joelho optou por pendurar as chuteiras.
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- Chegou o dia que nenhum atleta quer que chegue, que ninguém nunca imagina como será e como você chegará. Bom, não vou me estender pois vou fazer uma live e com certeza algumas entrevistas falando sobre tudo. Mas hoje encerro meu ciclo, sou muito Grato a tudo e todos por tudo que vivi. A minha vida sempre foi muito abençoada e cercadas de amigos. Obrigado minha família, obrigado amigos e obrigado futebol. 14 anos de muitas alegrias, muitas mesmo. OBRIGADO FUTEBOL - disse Ramon em sua página no Instagram. Dessa forma, o jogador disputou 136 partidas com a camisa do Gigante da Colina, mas sequer entrou em campo em 2019 e 2020. Sendo assim, o clube decidiu não renovar o contrato com o atleta, que se encerra no próximo dia 31 de dezembro. Vale lembrar que ele estava no elenco que foi campeão da Copa do Brasil 2011, o último título nacional do clube.
Além dele, a diretoria cruz-maltina anunciou a saída de mais três jogadores: o zagueiro Breno, que não vinha atuando, o volante Felippe Bastos, que chegou a marcar alguns gols na melhor fase do time no Brasileirão sob o comando de Ramon Menezes, e o argentino Martín Benítez. O meio-campista encerrou o seu ciclo no Vasco, e irá retornar à Argentina para se apresentar ao Independiente. Por fim, o atacante Ribamar é outro atleta a deixar o elenco vascaíno.
Confira a nota oficial do Vasco anunciando a saída dos jogadores
"O Vasco da Gama informa que o zagueiro Breno, o lateral-esquerdo Ramon e o meio-campo Fellipe Bastos não terão seus contratos renovados após o encerramento do vínculo. O meio-campo Martín Benitez também não permanecerá por não ter seu vínculo de empréstimo renovado. O argentino não disputará a partida contra o Athletico Paranaense por não ter se recuperado do trauma na panturrilha.
O Clube agradece ao empenho e comprometimento dos atletas, que demonstraram uma forte identificação com a camisa cruzmaltina. O Vasco deseja sorte e sucesso para todos na sequência de suas respectivas carreiras."

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