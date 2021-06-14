Após empréstimos, Matheus Alexandre treina no Corinthians e quer 'conquistar espaço' no elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Sem poder fazer investimentos para contratações, o Corinthians pode apostar em retornos de empréstimo para reforçar o elenco. E esse é o caso de Matheus Alexandre, que retornou da Inter de Limeira, clube pelo qual disputou o Paulistão, e tem treinado com o elenco do Timão em busca de espaço.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No estadual, Matheus disputou oito jogos pela Inter de Limeira, sendo sete como titular. Ele foi autor de uma assistência nos nove gols marcados pelo Leão no Estadual. Além disso, o atleta registrou um índice de 74% de acerto dos passes e foi o terceiro do time em números defensivos, como desarmes e interceptações, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas.

- A Inter me deu uma experiência muito boa, agradeço a direção de lá e também aos jogadores que atuaram comigo. Agora meu foco é aqui e sigo fazendo meu trabalho para conquistar meu espaço na equipe - afirmou.

Esse desempenho chamou a atenção da direção e da comissão técnica, que decidiram integrar o jogador e deixá-lo à disposição do técnico Sylvinho. Desde o fim de maio ele tem treinado com o grupo, mas ainda não teve a oportunidade de ser relacionado. A intenção é ter um reserva para Fagner que seja lateral de origem, evitando improvisações, como tem acontecido.

Aos 22 anos, Matheus nunca atuou pelo Corinthians. Contratado em abril de 2019, junto a Ponte Preta, ele foi emprestado ao mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início de 2021, foi emprestado à Inter de Limeira, para o Paulistão. O contrato do lateral vai até dezembro de 2023 e o Timão tem 50% dos direitos do atleta.