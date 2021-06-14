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Após empréstimos, Matheus Alexandre treina no Corinthians e quer 'conquistar espaço' no elenco

Lateral-direito estava emprestado para a Inter de Limeira e retornou ao Timão, onde tem treinado como grupo e pode ganhar chances. Ele ainda não atuou pelo Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 19:59

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Sem poder fazer investimentos para contratações, o Corinthians pode apostar em retornos de empréstimo para reforçar o elenco. E esse é o caso de Matheus Alexandre, que retornou da Inter de Limeira, clube pelo qual disputou o Paulistão, e tem treinado com o elenco do Timão em busca de espaço.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
No estadual, Matheus disputou oito jogos pela Inter de Limeira, sendo sete como titular. Ele foi autor de uma assistência nos nove gols marcados pelo Leão no Estadual. Além disso, o atleta registrou um índice de 74% de acerto dos passes e foi o terceiro do time em números defensivos, como desarmes e interceptações, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas.
- A Inter me deu uma experiência muito boa, agradeço a direção de lá e também aos jogadores que atuaram comigo. Agora meu foco é aqui e sigo fazendo meu trabalho para conquistar meu espaço na equipe - afirmou.
Esse desempenho chamou a atenção da direção e da comissão técnica, que decidiram integrar o jogador e deixá-lo à disposição do técnico Sylvinho. Desde o fim de maio ele tem treinado com o grupo, mas ainda não teve a oportunidade de ser relacionado. A intenção é ter um reserva para Fagner que seja lateral de origem, evitando improvisações, como tem acontecido.
Aos 22 anos, Matheus nunca atuou pelo Corinthians. Contratado em abril de 2019, junto a Ponte Preta, ele foi emprestado ao mesmo clube até o fim daquela temporada e teve a cessão estendida para todo o ano de 2020. No início de 2021, foi emprestado à Inter de Limeira, para o Paulistão. O contrato do lateral vai até dezembro de 2023 e o Timão tem 50% dos direitos do atleta.
Para o duelo desta quarta-feira, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Brasileirão-2021, ele pode pintar entre os relacionados pela primeira vez. Enquanto isso, Matheus segue treinando em busca de espaço.

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