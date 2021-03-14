Após empate sem gols, Matheus Frizzo comenta chance perdida: 'Lamento muito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite deste sábado, o Botafogo empatou com o Bangu por 0 a 0, no Nilton Santos, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Em jogo fraco tecnicamente, o Glorioso perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória. Ao fim da partida, Matheus Frizzo lamentou sua chance perdida, mas se mostrou satisfeito com seu desempenho.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaApós a partida, Matheus Frizzo foi perguntado se era possível manter o ritmo apresentado na goleada por 5 a 0 contra o Moto Club, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Para o jogador, a equipe produziu, no entanto, o volante lamentou a chance perdida em finalização no início do segundo tempo.

- Era possível, acredito que a gente produziu, eu mesmo perdi uma chance clara, lamento muito. Era uma chance que a gente tinha de ficar na liderança, mas também não perdemos, conseguimos somar um ponto. Não está nada perdido, vamos com tudo para o clássico - disse o jogador.

Perguntado sobre seu desempenho individual, o atleta, que foi contratado recentemente, se mostrou satisfeito, embora não tenha tido muito tempo para trabalhar com a equipe. Vale ressaltar que esse foi apenas o segundo jogo do volante com a equipe do Botafogo.

- Eu não tive muito tempo de treino com a equipe, praticamente treinei apenas ontem com o professor Marcelo, mas não senti fisicamente, me senti bem, mas sei que posso evoluir mais.