Após empate, Pedro Raul questiona arbitragem: 'A gente fica na dúvida se do outro lado seria igual'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Não faltou emoção para Flamengo e Botafogo. No empate de 1 a 1 entre as duas equipes neste domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul fez um gol nos acréscimos e parecia que daria a vitória ao Alvinegro. No último minuto, contudo, Gabigol deu números iguais ao duelo.

O atacante do Alvinegro, porém, contestou a arbitragem. O gol do Flamengo foi de pênalti, após toque de mão de Marcelo Benevenuto dentro da área e revisão do VAR. Pedro Raul, na saída de campo, questionou se o critério seria mantido caso fosse o Alvinegro envolvido.