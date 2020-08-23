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Após empate, Pedro Raul questiona arbitragem: 'A gente fica na dúvida se do outro lado seria igual'

Atacante do Botafogo, autor do gol do Alvinegro no clássico contra o Flamengo, contesta se VAR funciona para o lado do Glorioso se o lance fosse ao contrário...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 13:14

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:14

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Não faltou emoção para Flamengo e Botafogo. No empate de 1 a 1 entre as duas equipes neste domingo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul fez um gol nos acréscimos e parecia que daria a vitória ao Alvinegro. No último minuto, contudo, Gabigol deu números iguais ao duelo.
O atacante do Alvinegro, porém, contestou a arbitragem. O gol do Flamengo foi de pênalti, após toque de mão de Marcelo Benevenuto dentro da área e revisão do VAR. Pedro Raul, na saída de campo, questionou se o critério seria mantido caso fosse o Alvinegro envolvido.
- Frustração. A gente queria ver se fosse o contrário se fosse marcado. O VAR está aí para isso. A gente fica na dúvida se do outro seria igual. Eu nem vi o lance, nem sabia que foi o Marcelo - afirmou, ao "Premiere".

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