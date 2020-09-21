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futebol

Após empate, Luxemburgo exalta Danilo: ‘Teve uma grande atuação’

O treinador campeão paulista de 2020 elogiou o jogador recém-promovido das categorias de base e também comentou sobre situações de outros atletas do elenco
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu uma entrevista coletiva após o empate com o Grêmio no último domingo (20). O técnico falou sobre a partida e, principalmente, sobre a importância de alguns jogadores no elenco alviverde.
O volante Danilo, que fez seu primeiro jogo como titular, foi muito elogiado pelo treinador:
– O Danilo foi muito bem. É um jogador que marca bem, que dá dinâmica e enxerga a frente com qualidade. É um jovem jogador que chegou e vai ocupar o seu espaço naturalmente. Sentiu cãibras no final, mas teve uma grande atuação.Luxemburgo também aproveitou a entrevista para exaltar a importância de atletas com mais rodagem, como Felipe Melo, no elenco:
– É uma mescla de jogadores experientes com garotos. Os mais velhos têm que passar essa experiência pros mais novos nos jogos decisivos que vamos jogar. Não adianta jogar a responsabilidade nos meninos, como se eles tivessem que resolver os problemas do Palmeiras. Tem que fazer uma mescla e por isso o Melo, o Gómez e o Luiz Adriano são importantes.Por fim, o treinador falou sobre Rony, ponta que vem sendo muito criticado pela torcida:
– Botei o Rony pra jogar porque ele teve uma atuação muito boa no jogo passado, então era a chance dele ir bem e começar a ocupar o espaço. Isso a gente tá acostumado no futebol, duas partidas boas e um, dois gols mudam tudo. Tudo que é ruim, hoje, no futebol, é bom amanhã, então a gente tem que dar a oportunidade de ele entrar e ter tranquilidade. Não existe proteção. Se for pra proteger vou mandar o jogador ficar em casa. Tem que ir colocando com inteligência. Coloquei porque achei que era a hora de repetir. Vamos ter calma pra poder seguir com ele.
Estes jogadores estarão à disposição do treinador na próxima partida do Verdão, contra o Guaraní (PAR), em Assunção, pela Libertadores na próxima quarta-feira (23) às 21h30 (horário de Brasília).

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