Após empate, Fluminense pode depender dos adversários para avançar na Sul-Americana; entenda

O empate sem gols entre Fluminense e Unión Santa Fe (ARG), na última terça-feira, não interrompeu os sonhos do Tricolor na Sul-Americana, mas pode complicar. Embora ainda tenha chances de figurar como líder do Grupo H e conquistar a classificação para as oitavas, o Tricolor está em terceiro lugar, empatado com o Junior Barranquilla (COL), que ainda joga na quinta. Assim, os jogos de volta prometem ser mais um desafio no caminho do clube rumo à classificação, especialmente pelo desempenho nos últimos jogos fora de casa.O resultado no Maracanã rendeu somente um ponto para o Flu, que chega aos quatro e pode somar no máximo 13 pontos até o fim da fase de grupos. Empatado em pontuação no momento, o Junior Barranquilla (COL) leva vantagem sobre o Tricolor pelo saldo de gols, com três a mais, justamente o placar da vitória contra o Fluminense. A equipe, que acumula uma vitória e um empate, ainda não entrou em campo pela terceira rodada. Se vencer o Oriente Petrolero (BOL), time mais fraco do grupo com duas derrotas, o Junior assume a liderança com sete pontos.

No caso de vitória dos colombianos, a meta se distancia. O clube carioca fica dependendo de pelo menos uma derrota dos rivais diretos para avançar, já que podem chegar a 16 pontos. Além disso, precisariam vencer os próximos confrontos. No caso de derrota, o Tricolor pode correr atrás do saldo de gols e conseguir a vantagem pelo critério de desempate. Contudo, ainda teria o Santa Fe à frente na tabela, com cinco pontos. Em caso de empate com os argentinos na classificação, o adversário também leva a melhor pelo saldo.Embora a vaga na próxima fase não seja uma missão impossível, o Fluminense precisará rever um ponto fraco nesta etapa: o desempenho fora de casa. Nos jogos de ida, apenas o confronto com o Junior Barranquilla não ocorreu no Maracanã. Agora, a situação se inverte e o Tricolor viaja para a Bolívia e Argentina em busca das vitórias, mas ainda recebe os colombianos. Contudo, as maiores derrotas que o Tricolor sofreu nesta temporada, para o Olimpia na Libertadores e Junior na Sul-Americana, aconteceram fora do Rio. Assim, o Flu precisa torcer para uma derrota do Barranquilla nesta rodada para não depender de forma direta do clube ou do Santa Fe nos jogos seguintes. Em meio ao clima de incerteza que paira sobre o trabalho de Abel Braga, o elenco terá pela frente o desafio de mostrar que o Tricolor ainda pode sonhar com voos ainda mais altos que a conquista do Carioca.