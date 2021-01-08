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Após empate, Fernando Miguel elogia atuação do Vasco e projeta clássico contra o Botafogo no domingo

Arqueiro gostou da postura do time no empate com o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly: 'Foi um bom jogo, a postura está diferente daquilo que vínhamos apresentando'...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 00:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 00:05
Crédito: Fernando Miguel disse que o Vasco apresentou uma postura diferente diante do Dragão (Reprodução / VascoTV
Em Goiânia, o Vasco empatou com o Atlético-GO por 0 a 0 na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Cruz-Maltino. No primeiro tempo, a equipe carioca perdeu pelo menos quatro oportunidades de abrir o placar, mas parou na grande atuação do goleiro Jean. Na saída do campo, o arqueiro Fernando Miguel elogiou a postura da equipe.
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- Acredito que fomos uma equipe que tentou o tempo todo fazer os três pontos. A equipe deles é bem armada. No primeiro tempo tivemos uma superioridade grande, já no segundo o Atlético se organizou e neutralizou nossa circulação, mas está valendo. Foi um bom jogo, a postura está diferente daquilo que vínhamos apresentando e a expectativa vai aumentar. Temos um clássico no fim de semana, então é botar a perninha para cima que vai ser difícil - disse o goleiro. Com o resultado, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento e soma 29 pontos com um jogo a menos. No entanto, durante o primeiro tempo, o time poderia ter construído a uma vitória e ter saído de campo com os 3 pontos. Na etapa final, a equipe cansou, não conseguiu manter o ritmo, e no fim Henrique salvou ao tirar uma bola em cima da linha.
Na próxima rodada, o Vasco volta a campo no clássico diante do Botafogo, domingo, às 20h30, em São Januário. Mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, um jogo de seis pontos, na fase final do Campeonato Brasileiro.

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