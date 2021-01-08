Após empate, Fernando Miguel elogia atuação do Vasco e projeta clássico contra o Botafogo no domingo

Em Goiânia, o Vasco empatou com o Atlético-GO por 0 a 0 na estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do Cruz-Maltino. No primeiro tempo, a equipe carioca perdeu pelo menos quatro oportunidades de abrir o placar, mas parou na grande atuação do goleiro Jean. Na saída do campo, o arqueiro Fernando Miguel elogiou a postura da equipe.

- Acredito que fomos uma equipe que tentou o tempo todo fazer os três pontos. A equipe deles é bem armada. No primeiro tempo tivemos uma superioridade grande, já no segundo o Atlético se organizou e neutralizou nossa circulação, mas está valendo. Foi um bom jogo, a postura está diferente daquilo que vínhamos apresentando e a expectativa vai aumentar. Temos um clássico no fim de semana, então é botar a perninha para cima que vai ser difícil - disse o goleiro. Com o resultado, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento e soma 29 pontos com um jogo a menos. No entanto, durante o primeiro tempo, o time poderia ter construído a uma vitória e ter saído de campo com os 3 pontos. Na etapa final, a equipe cansou, não conseguiu manter o ritmo, e no fim Henrique salvou ao tirar uma bola em cima da linha.