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Após empate do Fluminense pela Sul-americana, Fábio fala sobre pênalti perdido por Fred no fim do jogo

Goleiro também comentou sobre o momento ruim vivido pela equipe tricolor no ano...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 00:33
Após o empate entre Fluminense e Unión Santa Fe, por 0 a 0, pela Sul-americana, o goleiro Fábio falou sobre a atuação da equipe tricolor e comentou sobre o pênalti perdido por Fred, no último minuto, que foi a principal chance do Flu na partida:- Agora cada jogo ficou mais decisivo. Podíamos ter saído com o resultado positivo, mesmo com todas as dificuldades que o Unión nos proporcionou. Sabíamos que não seria um jogo fácil. Lutamos desde o início, criamos e o final poderia ser coroado com o gol, mas são coisas do futebol. Só erra quem bate. A pressão é enorme, mas temos condições de jogar cada vez melhor, em busca de resultados positivos para trazer confiança. Fé em Deus que vai dar tudo certo. É continuar trabalhando duro como viemos fazendo para a sequência da temporada.
O goleiro também falou sobre a pressão vivida pela equipe tricolor, que vem de atuações pouco convincentes:
- Precisamos sempre do torcedor. É difícil. Todo mundo quer que joguemos bem e que possamos sair com a vitória, mas futebol hoje é dinâmico, são muitos jogos. Todos têm análise de desempenho e tudo isso dificulta. Estamos pressionados e a equipe rival sabe usufruir disso e se não conseguirmos garantir o resultado, a torcida vai pressionar, mas precisamos mais do que nunca do torcedor, como nas finais do Carioca. Queremos melhorar na Sul-Americana e no Brasileiro.
Crédito: Eleitocomomelhoremcampo,FábiofalousobreaatuaçãodoFluminense(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSE

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