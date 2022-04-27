Após empate do Fluminense pela Sul-americana, Fábio fala sobre pênalti perdido por Fred no fim do jogo

Após o empate entre Fluminense e Unión Santa Fe, por 0 a 0, pela Sul-americana, o goleiro Fábio falou sobre a atuação da equipe tricolor e comentou sobre o pênalti perdido por Fred, no último minuto, que foi a principal chance do Flu na partida:- Agora cada jogo ficou mais decisivo. Podíamos ter saído com o resultado positivo, mesmo com todas as dificuldades que o Unión nos proporcionou. Sabíamos que não seria um jogo fácil. Lutamos desde o início, criamos e o final poderia ser coroado com o gol, mas são coisas do futebol. Só erra quem bate. A pressão é enorme, mas temos condições de jogar cada vez melhor, em busca de resultados positivos para trazer confiança. Fé em Deus que vai dar tudo certo. É continuar trabalhando duro como viemos fazendo para a sequência da temporada.