Após empate do Botafogo, Kanu fala sobre a possibilidade de classificação: 'Difícil, mas não impossível'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O empate do Botafogo com o Volta Redonda em 2 a 2, no Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado, abalou as expectativas por uma vaga no G-4 do Carioca. Agora, o clube precisa secar o Fluminense, neste domingo, contra o Nova Iguaçu, para que o Tricolor não se isole na posição. Em contato com a imprensa, o zagueiro Kanu afirmou que a situação é complicada, porém, disse que o foco segue no objetivo da classificação.

> Simule as duas últimas rodadas da Taça Guanabara - A classificação ficou difícil, mas não impossível. É um resultado em que nós saímos duas vezes na frente e acabamos vacilando lá atrás. É um processo, como eu falei não é do dia para a noite (que as coisas vão se acertar). A gente vem se empenhando ao máximo, não tenha dúvida desse processo (de reestruturação).

- A folha está balançada, nós estamos em um momento difícil, mas nosso objetivo principal vai ser cumprido. É isso que a gente trabalha e cria todo dia - completou o zagueiro Kanu, que hoje é um dos mais experientes no clube.

Além disso, o jogador ratificou a importância de focar no próximo duelo. Pelo Carioca, o Alvinegro só volta a campo no próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã.

Porém, nesta quarta-feira a equipe de Marcelo Chamusca viaja até Natal, no Rio Grande Norte, para enfrentar o ABC, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida, que será no Frasqueirão, começa a partir das 21h30 (de Brasília) e garante quem avançara de fase na competição.