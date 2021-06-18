Após empate do Botafogo, Felipe Neto critica Chamusca: 'Colocou o time com 800kg em campo'

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Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Carioca vencia o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, quando tomou o gol de empate de Júnior Pirambu. Pelas redes sociais, o youtuber Felipe Neto não escondeu o descontentamento com as substituições promovidas pelo técnico Marcelo Chamusca.

> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Tava na cara que o Botafogo tomaria o gol. Chamusca colocou o time com 800kg em campo. Inacreditável - disse Felipe, que ainda completou.

- O cara tira Marco Antonio, Navarro e Oyama. Bota Rafael Moura, Ricardinho e Barreto. O time fica mais pesado e lento que um tio depois de uma buchada. Não dá pra entender... É algo tão óbvio. Impressionante como é difícil achar treinador no Brasil - finalizou.

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