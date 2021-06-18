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Após empate do Botafogo, Felipe Neto critica Chamusca: 'Colocou o time com 800kg em campo'

Pelas redes sociais, o youtuber não escondeu o descontentamento com as substituições promovidas pelo técnico Marcelo Chamusca...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:51

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:51

Crédito: Divulgação
Na noite desta quinta-feira, Londrina e Botafogo empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Carioca vencia o jogo até os 43 minutos do segundo tempo, quando tomou o gol de empate de Júnior Pirambu. Pelas redes sociais, o youtuber Felipe Neto não escondeu o descontentamento com as substituições promovidas pelo técnico Marcelo Chamusca.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Tava na cara que o Botafogo tomaria o gol. Chamusca colocou o time com 800kg em campo. Inacreditável - disse Felipe, que ainda completou.
- O cara tira Marco Antonio, Navarro e Oyama. Bota Rafael Moura, Ricardinho e Barreto. O time fica mais pesado e lento que um tio depois de uma buchada. Não dá pra entender... É algo tão óbvio. Impressionante como é difícil achar treinador no Brasil - finalizou.
> Veja a tabela da Série B > Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A equipe de General Severiano tem mais um compromisso fora de casa. O Botafogo volta a campo já neste domingo, diante do Náutico, no Recife. A partida é válida pela quinta rodada da Série B e será disputada nos Aflitos, às 16h (de Brasília).

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