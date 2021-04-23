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futebol

Após empate contra Fluminense, Marcelo Gallardo diz: 'Jogamos contra um rival importante'

Técnico do River Plate exaltou o time Tricolor e falou sobre a falta de 'faísca' para conseguir a vitória no Maracanã...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 22:28

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 22:28
Crédito: Divulgação/River Plate
Nesta quinta-feira, Fluminense e River Plate empataram em 1 a 1, no Maracanã, em jogo que marcou a estreia das duas equipes na Copa Libertadores. Em entrevista coletiva, Marcelo Gallardo, técnico do time argentino, falou sobre a importância do Fluminense, analisou os erros do River e comentou acerca da 'mística' do Maracanã.
> Veja os grupos da Copa Libertadores- Jogamos contra um rival importante, uma equipe grande do Brasil, em um estádio mítico como o Maracanã, que é imponente. (...) Começamos bem, ganhando. Depois, se não pudemos sustentar (o resultado), é porque tivemos essa ideia de ir em busca do segundo gol. Além do controle e de um rival que nos respeitou, nos faltou a "faísca" para concluir e gerar situações de gol - afirmou o treinador.
Além disso, para Gallardo, a equipe do Fluminense conseguiu o gol do empate no momento em que o River Plate estava mais equilibrado na partida. Embora o resultado não tenha sido a vitória, o técnico destacou a importância da manutenção do estilo de jogo dos Millionarios, durante o confronto fora de casa.
- No nosso melhor momento, veio essa jogada (do gol) que deu um pouco de energia a eles, os colocou na partida. Não é fácil vir ao Brasil e assumir o controle da partida. Viemos para jogar como sempre jogamos, contra uma equipe grande, em um estádio mítico. Entendo a frustração do empate para alguns, mas não podemos esquecer algumas coisas - completou o técnico.

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