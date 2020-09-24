Após empate com o Vasco, Botafogo avança às oitavas da Copa do Brasil

Crédito: DELMIRO JUNIOR/PHOTO PREMIUM

A trilogia chegou ao fim. Em menos de duas semanas, uma vitória para cada lado e um empate. Mas a igualdade nesta quarta-feira, em 0 a 0, em São Januário, foi melhor para o Botafogo, que havia vencido a primeira partida por 1 a 0 e avançou às oitavas da Copa do Brasil. O Vasco está eliminado. O duelo teve disposição de ambas as equipes, mas superioridade das defesas, que evitaram a criação de lances de perigo.

Primeiro tempo mornoPara um jogo decisivo, mas principalmente com o time da casa atrás no placar do confronto, esperava-se mais chances. Mas não foi o que se viu. O Glorioso trocava melhor os passes. Os chutes de Caio Alexandre e Bruno Nazário foram longe do gol. Já o Vasco até fez Gatito Fernández trabalhar em chutes de Andrey e Cano, mas as finalizações saíram de muito longe. O Cruz-Maltino não conseguia trocar passes perto da área do rival.

Pressão vascaínaAs substituições para a volta pós-intervalo surtiram efeito de imediato para o Vasco. Tanto que, antes dos dez minutos, Andrey e Benítez geraram perigo. O Cruz-Maltino estava melhor, mas a equipe de Paulo Autuori estava pronta para o contra-ataque.

Terreno alugadoOs minutos foram se passando, as jogadas de Bruno Nazário - o grande criador botafoguense - foram se tornando mais raras e menos perigosas. O meia foi substituído, inclusive. Andrey e companhia pressionavam, mas a estratégia do visitante, pela metade da segunda etapa, surtia mais efeito: congestionar a área. Mesmo quase sem conseguir contra-atacar.

Treta e desesperoO fim da partida foi marcado por uma paralisação de três minutos após empurra-empurra. A razão inicial foi a demora em substituições que seriam feitas pelo Botafogo. Desesperado pelo gol que levaria a decisão para os pênaltis, o Vasco fez Miranda virar atacante, Fernando Miguel tentou a sorte na área adversária ofensiva... mas a classificação foi botafoguense.

FICHA TÉCNICAVASCO 0 X 0 BOTAFOGO

Data/Hora: 23/9/2019, às 21h30Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Auxiliares: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Gramado: BomCartões Amarelos: Leandro Castan, Henrique (VAS), Fellipe Bastos, Andrey, Benítez; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Honda (BOT)Cartão Vermelho: -

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu (Carlinhos, 39/ 2ºT), Miranda, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges, 39'/2ºT); Fellipe Bastos (Marcos Junior, Intervalo), Andrey e Benítez; Ribamar (Vinícius, Intervalo), Cano e Talles Magno (Ygor Catatau, 17'/2ºT) - Técnico: Thiago Kosloski.