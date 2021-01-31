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  • Após empate com o Bahia, Marcelo Alves lamenta os pontos perdidos: 'Infelizmente o resultado não veio'
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Após empate com o Bahia, Marcelo Alves lamenta os pontos perdidos: 'Infelizmente o resultado não veio'

Zagueiro tem uma grande atuação no empate com o Tricolor Baiano, porém faz um alerta na saída de campo: 'Um jogo dentro de casa que a gente precisava fazer o resultado'...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:05

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 19:05
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em São Januário, o Vasco empatou por 0 a 0 com o Bahia e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o zagueiro Marcelo Alves, que teve uma ótima atuação, lamentou o resultado em um confronto decisivo, dentro de casa, na luta para fugir do Z4.
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- É verdade. Feliz por ter sido eleito o craque da partida, mas infelizmente o resultado não veio. Era um jogo dentro de casa que a gente precisava fazer o resultado - disse.
Durante a disputada partida, um lance quase complicou o Gigante da Colina no jogo. Após falta cobrada por Léo Gil, Leandro Castan dividiu com o goleiro Douglas e bola sobrou para Ygor Catatau colocar a bola no fundo da rede. Contudo, após consulta ao VAR, o árbitro expulsou o capitão vascaíno, pois ele acertou em cheio o rosto do arqueiro Tricolor no lance.
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- A equipe lutou, infelizmente perdemos um jogador e fica mais difícil. A gente ainda assim lutou. Feliz pelo prêmio, mas o resultado seria melhor - acrescentou Marcelo Alves.
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço deste domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.

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