Após empate com o Bahia, Marcelo Alves lamenta os pontos perdidos: 'Infelizmente o resultado não veio'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em São Januário, o Vasco empatou por 0 a 0 com o Bahia e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o zagueiro Marcelo Alves, que teve uma ótima atuação, lamentou o resultado em um confronto decisivo, dentro de casa, na luta para fugir do Z4.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro

- É verdade. Feliz por ter sido eleito o craque da partida, mas infelizmente o resultado não veio. Era um jogo dentro de casa que a gente precisava fazer o resultado - disse.

Durante a disputada partida, um lance quase complicou o Gigante da Colina no jogo. Após falta cobrada por Léo Gil, Leandro Castan dividiu com o goleiro Douglas e bola sobrou para Ygor Catatau colocar a bola no fundo da rede. Contudo, após consulta ao VAR, o árbitro expulsou o capitão vascaíno, pois ele acertou em cheio o rosto do arqueiro Tricolor no lance.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

- A equipe lutou, infelizmente perdemos um jogador e fica mais difícil. A gente ainda assim lutou. Feliz pelo prêmio, mas o resultado seria melhor - acrescentou Marcelo Alves.