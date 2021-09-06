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Após empate com o Athletico-PR, técnico do Sport afirma: 'Merecíamos mais que o empate'

Gustavo Florentín exaltou organização tática da equipe, mas lamentou erros de finalização em oportunidades de tirar o zero do marcador...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 09:56
Crédito: Treinador fez sua estreia dirigindo o Leão no banco de reservas (Divulgação/Sport
Apesar do empate sem gols sendo visitante contra o Athletico-PR e com um jogador a menos desde os 22 minutos da etapa complementar, o clima no lado do Sport após o confronto do último domingo (5) não foi apenas de comemoração.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, segundo avaliação feita em entrevista coletiva por Gustavo Florentín, o desempenho da equipe ao longo do confronto foi suficiente para o time sair de campo com a vitória. Sendo que, na questão dos erros de finalização, ele detectou o principal problema da equipe.
Apesar do tom de lamentação, o treinador paraguaio que fez sua estreia no banco de reservas da equipe exaltou a disciplina tática de seus comandados mesmo na situação adversa de 11 contra 10:
- Criamos boas oportunidades. Antes dos 10 minutos, tivemos três oportunidades de gol. Faltou melhor eficácia para aproveitar. No segundo tempo, continuamos no mesmo ritmo, criando chances. Acho que merecíamos mais que o empate. Foi uma partida muito boa. Do início ao final, o time se manteve organizado taticamente, com muita atitude e sentimento em busca da vitória. Assim, criamos chances de gol, mas temos que melhorar a finalização. Gostei da capacidade do time querer ganhar o jogo.
A próxima chance que Florentín e seus comandados terão de acabarem com o jejum de vitórias que dura cinco partidas será no dia 13 de setembro quando o Leão da Ilha recebe, pela 20ª Rodada do Brasileirão, o Internacional.

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