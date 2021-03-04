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futebol

Após empatar com Corinthians, Palmeiras dá sequência à preparação para final da Copa do Brasil

Verdão realizou um treinamento técnico e tático visando confronto contra o Grêmio, no próximo domingo (07)
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Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 15:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu sequência, nesta quinta-feira (04), à preparação para o confronto contra o Grêmio, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, realizando um treino técnico e tático na Academia de Futebol. >> ATUAÇÕES: Lucas Lima e Gabriel Silva são os melhores do Verdão no Dérbi
O treinador Abel Ferreira, contando com os atletas titulares, inclusive o zagueiro Benjamín Kuscevic, e com jovens das categorias de base, propôs uma atividade com dimensões reduzidas e com poucos toques na bola. Na sequência, separou os jogadores em dois grupos de 11 e realizou trabalhos táticos, aprimorando marcações, posicionamentos, transições, entre outros. Por fim, o elenco treinou cruzamentos e finalizações.Os jogadores que iniciaram o confronto contra o Corinthians, pelo Paulistão, na noite da última quarta-feira (03), fizeram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do Centro de Excelência.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (07), às 18h (horário de Brasília), no segundo jogo da final da Copa do Brasil, que ocorrerá no Allianz Parque, contra o Grêmio.

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