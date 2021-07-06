Após eliminações da Copa América, Viña e Gómez retornam ao Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após a eliminação de suas respectivas seleções na Copa América, os defensores Gustavo Gómez e Matías Viña retornaram ao Palmeiras e já iniciaram os trabalhos na Academia de futebol.

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Os atletas receberam folga nos últimos dias, mas já estão de volta ao Maior Campeão Nacional e se preparam para a volta aos gramados pelo Verdão. Os jogadores, no entanto, não treinaram com o grupo, permanecendo na parte interna da Academia de Futebol para trabalhos físicos.