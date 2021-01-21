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Após eliminação para equipe da terceira divisão, Zidane é mantido no cargo de treinador do Real Madrid

Com a derrota por 2 a 1 para o Alcoyano na Copa do Rei, o treinador francês balançou no cargo do gigante espanhol, mas segue como comandante da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 11:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 11:24

Crédito: Reprodução / RFEF
Nesta quarta-feira, o Real Madrid sofreu uma eliminação que irá ficar marcada em sua história. Pela Copa do Rei, a equipe viajou até Alcoy, onde enfrentou o Alcoyano, e perdeu por 2 a 1 em uma virada incrível da equipe que hoje está na terceira divisão espanhola. Com o resultado, foi cogitada a demissão de Zinedine Zidane, mas o francês foi mantido no cargo.
O Real Madrid vai assumir a ponta do Espanhol? Veja a tabelaSegundo o Marca, da Espanha, o Real Madrid acredita que janeiro não é o momento certo para demitir o seu treinador, visto que o clube ainda está vivo na Champions League e no Campeonato Espanhol. Ainda assim, o clima existente não é bom, e uma análise do trabalho de Zidane será feita no final da temporada.
Zidane, por sua vez, chegou ao treino com certo constrangimento, segundo o Marca. Após a virada de 2 a 1, com o Alcoyano contando com um jogador a menos, o treinador do Real Madrid tenta ainda manter a ideia de que o seu time tentou, e a derrota foi um acidente do futebol.
O Real Madrid enfrenta o Alavés neste sábado, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Os merengues ocupam hoje a segunda colocação do torneio, somando 37 pontos em 18 jogos, quatro a menos que o líder, o Atlético de Madrid, que tem apenas 16 partidas.

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