Após eliminação para equipe da terceira divisão, Zidane é mantido no cargo de treinador do Real Madrid

Crédito: Reprodução / RFEF

Nesta quarta-feira, o Real Madrid sofreu uma eliminação que irá ficar marcada em sua história. Pela Copa do Rei, a equipe viajou até Alcoy, onde enfrentou o Alcoyano, e perdeu por 2 a 1 em uma virada incrível da equipe que hoje está na terceira divisão espanhola. Com o resultado, foi cogitada a demissão de Zinedine Zidane, mas o francês foi mantido no cargo.

O Real Madrid vai assumir a ponta do Espanhol? Veja a tabelaSegundo o Marca, da Espanha, o Real Madrid acredita que janeiro não é o momento certo para demitir o seu treinador, visto que o clube ainda está vivo na Champions League e no Campeonato Espanhol. Ainda assim, o clima existente não é bom, e uma análise do trabalho de Zidane será feita no final da temporada.

Zidane, por sua vez, chegou ao treino com certo constrangimento, segundo o Marca. Após a virada de 2 a 1, com o Alcoyano contando com um jogador a menos, o treinador do Real Madrid tenta ainda manter a ideia de que o seu time tentou, e a derrota foi um acidente do futebol.