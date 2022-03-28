Após eliminação no Paulistão, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para a Libertadores

Nesta segunda-feira (28), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a eliminação para o São Paulo na semifinal do Paulistão, e iniciou a preparação para a estreia na Libertadores contra o Always Ready, da Bolívia.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Visando a recuperação física dos jogadores, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no Morumbi fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Fagner teve confirmada uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa direita e não participou das atividades.

Sem boa parte do elenco principal, Vítor Pereira teve que usar jogadores da base no treino, como vem fazendo desde a sua chegada. Na atividade desta segunda-feira (28), nove Crias do Terrão participaram das atividades.

O lateral-direito Léo Mana (2004); o lateral-esquerdo Reginaldo (2001), os zagueiros Alemão (2002) e Murillo (2002); os meio-campistas Biro (2004), Breno Bidon (2005), Matheus Araújo (2002) e Vitor (2002); e o atacante Pedro (2006).

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Os jogadores participaram do aquecimento e de um trabalho de passes. Em seguida, Vítor Pereira promoveu uma atividade de posse de bola. Por fim, os jogadores participaram de um treino de enfrentamento em espaço reduzido.

O elenco do Corinthians ganhou folga na terça-feira e só voltara ao CT Joaquim Grava na quarta-feira, dando sequência na preparação para o duelo contra o Always Ready, no dia 5 de abril, às 21h30, na Bolívia.