Após eliminação na Copinha, Giovane deixa o seu futuro em aberto no Corinthians: 'Dei o meu melhor'

O atacante Giovane foi titular em todos os quatro jogos do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, somando eles marcou três gols e deu uma assistência. Agora, com o Timãozinho eliminado da competição de base, o futuro do atleta está em aberto. O contrato do camisa 11 com a equipe do Parque São Jorge termina no dia 13 de julho, portanto, o jogador já pode assinar pré-contrato com outras equipes. No entanto, o desempenho do atleta nos campeonatos sub-20 é o que faz a diretoria corintiana olhar com boas perspectivas com o garoto.

Ainda assim, Giovane não quis projetar o seu futuro no clube alvinegro, mas garantindo que fez o que pôde para permanecer no Corinthians.

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- Aí eu já não sei (sobre ter convencido a direção a renovar), eu dei o meu melhor, Deus sabe disso, e toda a minha família (também). É seguir trabalhando pelo que vai vir - disse o atacante ao SporTV após a derrota corintiana por 2 a 1 para o Resende, do Rio de Janeiro, pela terceira fase da Copinha, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na última sexta-feira (14).

Em 2021, o jogador teve mais participações diretas em gols, com 17 tentos e seis assistências, o que totaliza 23, do que os 21 jogos que disputou entre os campeonatos Paulista e Brasileiro Sub-20.

Uma possibilidade seria a inclusão de Giovane no grupo de aspirantes, mas o Timão decidiu por encerrar o trabalho do sub-23

INSPIRAÇÃO EM RONALDO

Mesmo eliminado da Copinha, Giovane se mostrou emocionado pela oportunidade de ter jogado a competição, e também afirmou que a admiração pelo atacante Ronaldo Fenômeno, que jogou pelo Corinthians entre 2009 e o início de 2009 e 2011, que no período conquistou um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil.

- Na real, é um sonho de criança vestir essa camisa. Quando eu vi o Ronaldo Fenômeno jogar, eu olhava na TV e queria ser igual a dele. Vestir essa camisa, por mais que a gente seja eliminado, é um sonho. Tenho orgulho do meu time, da torcida maravilhosa - destacou o atacante.

Existe uma frente muito forte para inscrição de Giovane nas competições do elenco principal, mas a definição será dada apenas pela comissão técnica comandada por Sylvinho, que trabalham desde o início da semana cm o plantel corintiano.