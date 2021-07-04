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Após eliminação, jovens do sub-17 do Corinthians serão promovidos ao sub-20; confira a lista

Ao todo, nove atletas do sub-17 passarão a fazer parte do elenco sub-20 a partir desta segunda-feira. Entre eles está Guilherme Biro, que já treinou com o profissional...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 19:20
Crédito: Divulgação/Corinthians
A categoria sub-17 do Corinthians se despediu do Campeonato Brasileiro com vitória diante da Chapecoense, por 3 a 2, no último sábado. Apesar do resultado, o time foi eliminado. Após a participação na competição nacional, alguns jovens serão promovidos ao sub-20 e já se apresentam nesta semana para treinar com o elenco comandada pelo técnico Tarcisio Pugliese.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Neste domingo, vale destacar, a equipe sub-20 foi goleada por 4 a 0 pelo Atlético-MG, no Parque São Jorge, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Sendo assim, os novos jogadores serão reforços para o restante da competição nacional, na qual o Timão ocupa a 18ª posição na tabela, com apenas um ponto em três rodadas até aqui.
A lista de jogadores promovidos do sub-17 para o sub-20 é a seguinte: o goleiro Kaue (2004), os zagueiros Renato (2004) e Luiz Filipe (2004), o lateral-direito Leo Mana (2004), o lateral-esquerdo Biro (2004), o volante Thomas Argentino (2004), os meias Pedrinho (2004) e Kayque Ferreira (2004) e o atacante Murilo (2004).
Entre eles o destaque é para Guilherme Biro, que passou um período treinando com o elenco profissional nesta temporada e retornou ao sub-17, onde suas atuações o levaram a ser convocado pela Seleção Brasileira. Além de Biro, Leo Mana e Kaue tiveram a oportunidade de se juntar ao selecionado nacional.
O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Tarcisio Pugliese será diante do Vasco, no próximo domingo, às 15h, no Parque São Jorge.

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