Após eliminação, Flamengo terá sequência importante que pode definir rumo do clube na temporada

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Não há tempo a perder. Após ser eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira, o Flamengo precisa virar a chave e focar nas duas competições restantes na temporada: o Brasileirão e a Libertadores. Isso porque, nas próximas duas semanas, o Rubro-Negro terá pela frente uma sequência de quatro partidas decisivas que podem definir o rumo do clube até fevereiro de 2021.Com apenas uma vitória nas últimas seis partidas, o Flamengo deixou para trás a boa fase que viveu em outubro e atravessa o momento mais turbulento do ano. Além da queda na Copa do Brasil, o Rubro-Negro completou um mês sem vencer uma partida pelo Campeonato Brasileiro. O último triunfo foi a goleada de 5 a 1 sobre o Corinthians, em 18 de outubro.

Desde então, foram dois empates (Inter e Atlético-GO) e duas derrotas (Atlético-MG e São Paulo), que não só impediram o clube de assumir a liderança, mas também o rebaixaram para a quarta posição, com 36 pontos. Apesar de estar a apenas dois pontos do atual líder Atlético-MG (38), o Flamengo ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras (35), que tem um jogo a menos , e ver o São Paulo (36) abrir nove pontos de vantagem - caso vença os três jogos atrasados.

Diante deste cenário, a partida diante do 18º colocado Coritiba, neste sábado, às 19h (de Brasília), ganha tons de decisão para o Rubro-Negro. Com uma vitória no Maracanã, o clube pode até assumir a liderança da competição de forma provisória. Por outro lado, um novo tropeço pode fazer o clube perder mais duas posições e se complicar na tabela.+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIROApós o Coritiba, o Flamengo voltará as atenções para as oitavas de final da Copa Libertadores. Em busca do tricampeonato, o Rubro-Negro disputará com o Racing uma vaga nas quartas de final do torneio continental. A partida de ida, na Argentina, será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta está marcada para o meio de semana seguinte, no Maracanã.

Em seguida, mais um confronto difícil pelo Campeonato Brasileiro: o clássico contra o Botafogo, válido pela 24ª todada. Em situação delicada na tabela, o Alvinegro não vive boa fase e precisará desesperadamente da vitória para fugir da zona de rebaixamento.

Vale lembrar que o Flamengo teria mais um compromisso importante durante essas duas semanas diante do Grêmio, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, em função da participação dos clubes na Libertadores, a CBF adiou a partida, que seria realizada em 28 de novembro, e ainda não definiu uma nova data.CONFIRA DETALHES DA SEQUÊNCIA DE JOGOS:

21/11 - Flamengo x Coritiba (Brasileirão - 22ª rodada)24/11 - Racing x Flamengo (Libertadores - ida das oitavas)01/12 - Flamengo x Racing (Libertadores - volta das oitavas)05/12 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão - 24ª rodada)HISTÓRIA SE REPETINDO?

Se o momento atual não é bom, o torcedor do Flamengo pode se agarrar ao que aconteceu em 2019 para manter as esperanças. Sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil (para o Athletico) e apostou todas as fichas nas disputas do Brasileirão e da Libertadores. O final todo mundo já conhece.