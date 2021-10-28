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Após eliminação do Flamengo, mãe de Gabi é hostilizada por torcedores: 'Seu filho vai conhecer o inferno'

A discussão aconteceu do lado de fora do Maracanã depois da derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 e a consequente queda da Copa do Brasil...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 13:12
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na última quarta-feira, após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, torcedores discutiram com a mãe de Gabigol, Lindalva Barbosa, do lado de fora do Maracanã. Dentre as ofensas, um dos torcedores disse a ela: "Seu filho vai conhecer o inferno agora". O vídeo da confusão foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do BrasilAinda dentro do Maracanã, o próprio Gabigol foi acertado com um copo de cerveja por outro torcedor. O arremesso da bebida também atingiu o Tenente-coronel do BEPE.
- Momento complicado, difícil, a gente entende a revolta. Time é campeão, mas tem que saber perder, saber ganhar. A gente quer vencer, mas não fomos felizes. Perdemos de 3 a 0 é decepcionante. Mas o grupo já mostrou que sabe se levantar, precisa ter calma. Tem o Brasileiro pela frente, tem a final da Libertadores. A torcida a meu ver tem que apoiar e ajudar. Todo mundo junto podemos seguir com esses títulos - disse Gabigol em entrevista à TV Globo após o fim da partida.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Dentro das quatro linhas, o Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético-MG, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do L!.

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