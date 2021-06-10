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Após eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, Jô diz que elenco precisa 'aceitar as críticas'

Derrotado no jogo de ida, em Itaquera por 2 a 0, Timão não conseguiu reverter o resultado na volta. Atacante que saiu do banco afirma: 'Nos expomos muito no primeiro jogo'...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 00:07

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 00:07

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Um dos jogadores mais experientes do elenco do Corinthians, o atacante Jô, que entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Antônio Accioly, que culminou na eliminação corinthiana do torneio nacional, disse que o elenco tem que aceitar as cobranças.
A desclassificação foi a terceira do Timão no primeiro semestre. A equipe já havia deixado o Paulistão na semifinal, derrotado pelo Palmeiras, e ficado na primeira fase da Copa Sul-Americana, deixando a competição com duas rodadas de antecedências.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! – A torcida cobra mais, mas faz parte. É do Corinthians. Temos que aceitar as cobranças e seguir de cabeça erguida, tem o Brasileiro pela frente – disse o atacante ao Grupo Globo, na saída de campo.
De acordo com Jô, a eliminação alvinegra ficou por conta da exposição excessiva que o clube deu ao adversário no confronto de ida, em Itaquera. O atacante também destaca o excesso de cruzamentos, sendo que na maior parte do jogo a equipe esteve sem centroavante de ofício. Segundo o SofaScore, foram 53 bolas alçadas a área e apenas oito certas, um aproveitamento de 15%.
– Acho que nos expomos muito no primeiro jogo, aí vem jogar contra um time fechado, tentando alçar bola na área, fica complicado. Temos que aprender mais como é o Corinthians, como tem que jogar, mas isso é natural, vai aos poucos – destacou o jogador.
Ciente das questões a serem resolvidas, Jô ameniza a situação atual, até pela recente troca de comando, com a saída de Vagner Mancini há menos de um mês, e chegada de Sylvinho, que tem apenas quatro jogos treinando o Corinthians.
– Sabemos dos problemas que temos. É natural pela troca de treinador. O Sylvinho está tentando implantar o estilo de jogo, foi para o quarto jogo, é complicado, mas saímos da Copa do Brasil.
Com a eliminação na Copa do Brasil, o Timão terá apenas uma competição a disputar no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro. Pela competição, o Alvinegro tem compromisso já neste sábado (12), às 19h, em clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

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