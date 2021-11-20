Após eleição, Leila fala de contratações e planejamento: ‘Aproximar Palmeiras do torcedor’

Leila Pereira é a nova presidente do Palmeiras. Eleita com 88,6% dos votos, a empresária comandará o Verdão nos próximos três anos. Após o resultado, a responsável pela Crefisa e Faculdade das Américas celebrou a vitória política.

– Hoje é um dia muito especial na minha vida. Na minha e de milhões de torcedores. Essa votação significa confiança que o associado depositou na minha pessoa. Eu já fui a conselheira mais votada da história do Palmeiras. Hoje eleita com chapa única como presidente com essa votação tão significativa. É muita alegria e uma responsabilidade muito grande. As pessoas confiaram e confiam em mim. Eu não vou decepcionar.

Na sequência, Leila mandou uma mensagem ao torcedor palmeirense. De acordo com ela, a próxima gestão buscará aproximar o clube do torcedor, facilitando a ida de todos ao Allianz Parque e a compra de camisas.– A grande prioridade é sempre lutar por um time vitorioso. Outro pilar muito importante foi a proximidade do torcedor com o time. Vou lutar para que o Palmeiras seja cada vez mais próximo do torcedor. Como farei isso? Dando condições para o torcedor assistir aos jogos, comprar uma camisa. Esse é meu objetivo. O torcedor precisa saber o que ocorre dentro do clube. Essa é minha missão.

Leila Pereira é empresária e preside a Crefisa e a Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras. Ela será a presidente do clube nos próximos três anos, assumindo o cargo no dia 15 de dezembro.Confira outros tópicos comentados por Leila após o resultado:

Oposição política

– A mensagem que tenho a todo palmeirense é que eu, Leila Pereira, não tenho oposição a ringuém. Eu represento milhões de torcedores. A partir de hoje sou procuradora e porta voz de todos os palmeirenses. Jamais excluirei nenhum palmeirense. Estou de braços abertos, quem quiser participar por um Palmeiras vitorioso, transparente e mais próximo do torcedor, venha conosco.

Inspiração para outras mulheres

– Eu gostaria de ser uma inspiração não só para as mulheres, mas para todas as pessoas. Se você tem objetivos, é determinada, luta pelos seus sonhos, você consegue. Seja qual for seu gênero. Não posso falar que o Palmeiras é um clube machista, porque confiaram em mim, e sou uma mulher. Fico muito honrada de servir de inspiração para todos que batalham. É um orgulho muito grande.

Contratações

– O assunto debatido é: um palmeiras vitorioso e competitivo. Sobre contratações, sempre será baseado na nossa comissão técnica. Sempre serão abordados os assuntos técnicos.