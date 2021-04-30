Após duas rodadas, times brasileiros lideram estatísticas na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após um início de Libertadores irregular, com a eliminação do Grêmio e apenas três vitórias na 1ª rodada da fase e grupos, o futebol brasileiro se recuperou. Nas sete partidas disputadas, em seis os times do Brasil venceram. A exceção foi o Santos, que perdeu o seu segundo jogo consecutivo. Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo triunfaram.

Com os resultados positivos e o bom futebol apresentado por alguns, os brasileiros passaram a liderar também algumas estatísticas positivas da competição. O Atlético Mineiro, por exemplo, apesar de ter marcado apenas três gols, foi o time que mais finalizou certo, 17, seguido de perto por Palmeiras e Flamengo, com 15, Internacional, 14, e Fluminense, 12, segundo dados do Footstats. Um top 5 todo formado por brasucas.

O Galo, que bateu o América de Cali por 2 a 1, na terça-feira, ainda aparece no topo do ranking de cruzamentos tentados, 81, e assistências para finalização, 29. Nacho Fernández, com 24 levantamentos e seis passes para conclusão, é o principal destaque do elenco mineiro nestes fundamentos.Apesar do alto volume ofensivo da equipe do técnico Cuca, quem tem o melhor ataque da Libertadores até o momento é o Palmeiras. Com duas vitórias em dois jogos, o time de Abel Ferreira já balançou as redes oito vezes. Cinco delas na goleada por 5 a 0 sobre Independiente del Valle, do Equador, esta semana. O Flamengo vem em segundo, com sete gols.

Comandado por Rogério Ceni, o Rubro-Negro tem se destacado também em outros fundamentos: desarmes e inversões de jogo. Atuando com linhas altas grande parte do tempo, tentando manter o adversário sempre em seu campo defensivo, o Fla é quem mais roubou bolas até agora na competição, com 42. O destaque individual, curiosamente, não é um jogador de defesa, mas sim um meia de criação: Éverton Ribeiro (9). Já Filipe Luís (6) e Diego (5), hoje volante, giram o jogo. Dados que ajudam a explicar a forma do Flamengo atuar.

O São Paulo de Hernán Crespo, que também venceu os dois jogos, aparece em 1º apenas na lista de impedimentos, mas é segundo em outros três rankings: passes certos (1022), posse de bola (63,5) e interceptações (13). Daniel Alves, com 163 toques certos, é o segundo maior passador da Libertadores até agora.

Veja números da Libertadores após duas rodadas:- Dados do Footstats