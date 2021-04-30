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futebol

Após duas rodadas, times brasileiros lideram estatísticas na Libertadores

Equipes venceram seis dos sete jogos nesta rodada da fase de grupos...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 12:26
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após um início de Libertadores irregular, com a eliminação do Grêmio e apenas três vitórias na 1ª rodada da fase e grupos, o futebol brasileiro se recuperou. Nas sete partidas disputadas, em seis os times do Brasil venceram. A exceção foi o Santos, que perdeu o seu segundo jogo consecutivo. Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo triunfaram.
Com os resultados positivos e o bom futebol apresentado por alguns, os brasileiros passaram a liderar também algumas estatísticas positivas da competição. O Atlético Mineiro, por exemplo, apesar de ter marcado apenas três gols, foi o time que mais finalizou certo, 17, seguido de perto por Palmeiras e Flamengo, com 15, Internacional, 14, e Fluminense, 12, segundo dados do Footstats. Um top 5 todo formado por brasucas.
O Galo, que bateu o América de Cali por 2 a 1, na terça-feira, ainda aparece no topo do ranking de cruzamentos tentados, 81, e assistências para finalização, 29. Nacho Fernández, com 24 levantamentos e seis passes para conclusão, é o principal destaque do elenco mineiro nestes fundamentos.Apesar do alto volume ofensivo da equipe do técnico Cuca, quem tem o melhor ataque da Libertadores até o momento é o Palmeiras. Com duas vitórias em dois jogos, o time de Abel Ferreira já balançou as redes oito vezes. Cinco delas na goleada por 5 a 0 sobre Independiente del Valle, do Equador, esta semana. O Flamengo vem em segundo, com sete gols.
Comandado por Rogério Ceni, o Rubro-Negro tem se destacado também em outros fundamentos: desarmes e inversões de jogo. Atuando com linhas altas grande parte do tempo, tentando manter o adversário sempre em seu campo defensivo, o Fla é quem mais roubou bolas até agora na competição, com 42. O destaque individual, curiosamente, não é um jogador de defesa, mas sim um meia de criação: Éverton Ribeiro (9). Já Filipe Luís (6) e Diego (5), hoje volante, giram o jogo. Dados que ajudam a explicar a forma do Flamengo atuar.
O São Paulo de Hernán Crespo, que também venceu os dois jogos, aparece em 1º apenas na lista de impedimentos, mas é segundo em outros três rankings: passes certos (1022), posse de bola (63,5) e interceptações (13). Daniel Alves, com 163 toques certos, é o segundo maior passador da Libertadores até agora.
Veja números da Libertadores após duas rodadas:- Dados do Footstats
Time com mais gols marcados: Palmeiras - 8Time com mais finalizações certas: Atlético-MG - 17Time com mais cruzamentos certos: Del Valle - 19Time com mais passes certos: Del Valle - 1025Time com mais posse de bola: Del Valle - 68%Time com mais viradas de jogo certas: Flamengo - 23Time com mais lançamentos certos: Del Valle - 45​Time com mais assistências para finalização: Atlético-MG - 29Time com mais assistências para gols: Palmeiras - 7Time com mais desarmes certos: Flamengo - 42Time com mais interceptações certas: Santos - 14Time com mais dribles certos: Junior Barranquilla - 17​Time com mais faltas sofridas: Fluminense - 48Time com mais faltas cometidas: Argentinos Juniors - 44Times com mais impedimentos: São Paulo, Internacional, Palmeiras, Santa Fe, LDU, Boca Juniors - 6

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