Após drama pessoal, Mosquito volta ao Corinthians, joga bem e é elogiado por Sylvinho: 'Excepcional atleta’

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito veio de uma semana delicada no aspecto pessoal. Na última semana, o jogador perdeu o pai, vitima de Covid-19. De volta ao Corinthians, na noite desta quinta-feira (24), o atleta foi um dos destaques do time na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O camisa 19 chegou até a ir às redes, logo aos dois minutos de partida, mas o gol foi anulado pela arbitragem de vídeo, por conta de um impedimento milimétrico.

Mas se não teve gol, houve “assistência”. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo recebeu bola invertida de mateus Vital, da esquerda para direita, foi para cima da marcação, e cruzou por baixo, o zagueiro Iago Maidana tentou cortar e jogou contra o próprio patrimônio.

- A resposta quase sempre vem do atleta, a verdade é essa, tema duro, difícil, nem gostaria de tocar muito no assunto, e um excepcional atleta, uma excepcional pessoa, a performance muito boa, rendimento muito bom, a gente cuida, gerência, mas a resposta vem sempre do atleta, vem do grupo, que tem apoiado demais, do clube, enfim, não tenho muito mais palavras – comentou o técnico Sylvinho sobre Mosquito, em entrevista coletiva virtual concedida após o triunfo sobre o Leão da Ilha.