Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após drama pessoal, Mosquito volta ao Corinthians, joga bem e é elogiado por Sylvinho: 'Excepcional atleta’
futebol

Após drama pessoal, Mosquito volta ao Corinthians, joga bem e é elogiado por Sylvinho: 'Excepcional atleta’

Atacante havia ficado fora da última partida, por conta do falecimento do seu pai, e se destacou em seu retorno, na vitória do Timão sobre o Sprot...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 10:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 10:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Gustavo Mosquito veio de uma semana delicada no aspecto pessoal. Na última semana, o jogador perdeu o pai, vitima de Covid-19. De volta ao Corinthians, na noite desta quinta-feira (24), o atleta foi um dos destaques do time na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O camisa 19 chegou até a ir às redes, logo aos dois minutos de partida, mas o gol foi anulado pela arbitragem de vídeo, por conta de um impedimento milimétrico.
Mas se não teve gol, houve “assistência”. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo recebeu bola invertida de mateus Vital, da esquerda para direita, foi para cima da marcação, e cruzou por baixo, o zagueiro Iago Maidana tentou cortar e jogou contra o próprio patrimônio.
- A resposta quase sempre vem do atleta, a verdade é essa, tema duro, difícil, nem gostaria de tocar muito no assunto, e um excepcional atleta, uma excepcional pessoa, a performance muito boa, rendimento muito bom, a gente cuida, gerência, mas a resposta vem sempre do atleta, vem do grupo, que tem apoiado demais, do clube, enfim, não tenho muito mais palavras – comentou o técnico Sylvinho sobre Mosquito, em entrevista coletiva virtual concedida após o triunfo sobre o Leão da Ilha.
Com quatro gols e duas assistências (sem contar a contra o Sport, já que o gol foi contra), Gustavo Mosquito é o segundo atleta com mais participações diretas em gols corintianos nesta temporada, atrás apenas de Mateus Vital, que tem cinco gols e duas assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados