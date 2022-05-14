Após dores, Palacios se recupera e está relacionado para o jogo do Vasco contra o Bahia

Ele vai para o jogo. Carlos Palacios, meio-campista chileno do Vasco, se recuperou do trauma sofrido no joelho esquerdo e está relacionado para o duelo contra o Bahia, neste domingo. A informação foi publicada primeiramente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.Outros jogadores que deverão aparecer na lista oficial de relacionados são Vitinho, Erick e Juninho. Destes, o último é o único que esteve na última partida. Os outros dois vinham se recuperando de problemas físicos.A última partida de Vitinho foi contra o Vila Nova, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, há mais de um mês. Já Erick atuou pela última vez contra a Chapecoense, no dia 22 de abril, e foi titular, inclusive.