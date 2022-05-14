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Após dores, Palacios se recupera e está relacionado para o jogo do Vasco contra o Bahia

Meia-atacante chileno teve boa participação no segundo tempo da partida do último sábado, contra o CSA, e deverá ganhar mais minutos contra o Tricolor, neste domingo...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 15:53
Ele vai para o jogo. Carlos Palacios, meio-campista chileno do Vasco, se recuperou do trauma sofrido no joelho esquerdo e está relacionado para o duelo contra o Bahia, neste domingo. A informação foi publicada primeiramente pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.Outros jogadores que deverão aparecer na lista oficial de relacionados são Vitinho, Erick e Juninho. Destes, o último é o único que esteve na última partida. Os outros dois vinham se recuperando de problemas físicos.A última partida de Vitinho foi contra o Vila Nova, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, há mais de um mês. Já Erick atuou pela última vez contra a Chapecoense, no dia 22 de abril, e foi titular, inclusive.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco deverá ir a campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey (Juninho) e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Getúlio (Figueiredo).
Crédito: CarlosPalacioséumadascontrataçõesrecentesdoVasco(Foto:DanielRamalho/Vasco

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