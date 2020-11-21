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futebol

Após dois meses, Ramires pode ser titular do Palmeiras novamente

A última partida que o volante iniciou pelo Verdão foi no dia 20 de setembro, contra o Grêmio
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Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras tem sofrido com diversos desfalques causados pela infecção de Covid-19 nas últimas partidas. Com isso, a comissão técnica precisou utilizar jogadores que não vêm recebendo tantas oportunidades na equipe titular, como Ramires, que pode compor os 11 iniciais do Verdão no embate contra o Goiás no sábado (21).
O volante chegou ao Palmeiras em julho de 2019, quando Felipão ainda era o técnico da equipe, mas em seu primeiro ano entrou em campo em apenas seis oportunidades. Em 2020, o atleta ganhou minutos e inclusive começou a temporada como titular sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.
O camisa 18, porém, colecionou atuações abaixo da média e, com isso, perdeu espaço na equipe. Sendo assim, o último jogo de Ramires como titular do Verdão foi há dois meses, no dia 20 de setembro, contra o Grêmio. O jogador, no entanto, entrou em campo em 19 dos 34 jogos que o Palmeiras disputou desde julho, sendo o reserva mais utilizado após a paralisação do futebol no Brasil por conta da pandemia.Para a partida contra o Goiás, pelo Brasileirão, o Palmeiras terá 21 desfalques, sendo 17 causados pelo coronavírus, e, com isso, Ramires pode ganhar uma nova chance na equipe titular, dado que jogadores como Danilo e Felipe Melo, que disputam a titularidade no meio campo alviverde, não estarão disponíveis,
O Palmeiras entra em campo no próximo sábado (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Goiás, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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