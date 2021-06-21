Após dois meses, Palmeiras vence uma partida de virada

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O almoço de domingo dos torcedores palmeirenses foi salvo pelo segundo gol de Willian Bigode, no último lance da partida contra o América-MG. A bela finalização do jogador de 34 anos, que negocia a renovação de contrato com o clube, marcou a primeira virada do Palmeiras desde o jogo contra o Guarani, ainda pelo Campeonato Paulista, há cerca de dois meses.

ATUAÇÕES: Willian brilha com dois gols, recebe maior nota e dá vitória ao Palmeiras sobre o América-MG

Pela sétima rodada do Paulistão e com uma escalação alternativa, o Verdão foi a Campinas para enfrentar o Bugre no Brinco de Ouro da Princesa, em uma noite de quarta-feira, no dia 23 de abril. Naquela oportunidade, o time comandado por Abel Ferreira saiu atrás no placar aos 13 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar antes do fim da etapa inicial com um gol contra. A virada do Palmeiras veio pelos pés do mesmo Willian Bigode, depois uma jogada entre Zé Rafael e o garoto Gustavo Garcia. O resultado foi importante para recolocar o time na disputa pela classificação dentro do grupo mais complicado do Paulistão.