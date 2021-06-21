Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após dois meses, Palmeiras vence uma partida de virada

Última vitória saindo atrás no placar havia sido contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, também com um gol de Willian...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 11:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 11:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O almoço de domingo dos torcedores palmeirenses foi salvo pelo segundo gol de Willian Bigode, no último lance da partida contra o América-MG. A bela finalização do jogador de 34 anos, que negocia a renovação de contrato com o clube, marcou a primeira virada do Palmeiras desde o jogo contra o Guarani, ainda pelo Campeonato Paulista, há cerca de dois meses.
ATUAÇÕES: Willian brilha com dois gols, recebe maior nota e dá vitória ao Palmeiras sobre o América-MG
Pela sétima rodada do Paulistão e com uma escalação alternativa, o Verdão foi a Campinas para enfrentar o Bugre no Brinco de Ouro da Princesa, em uma noite de quarta-feira, no dia 23 de abril. Naquela oportunidade, o time comandado por Abel Ferreira saiu atrás no placar aos 13 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar antes do fim da etapa inicial com um gol contra. A virada do Palmeiras veio pelos pés do mesmo Willian Bigode, depois uma jogada entre Zé Rafael e o garoto Gustavo Garcia. O resultado foi importante para recolocar o time na disputa pela classificação dentro do grupo mais complicado do Paulistão.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém dos três pontos, a vitória dentro do Allianz Parque foi fundamental para o Palmeiras dar sequência às vitórias e encostar no Red Bull Bragantino, seu próximo adversário e atual líder do Brasileirão. O confronto será na quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados