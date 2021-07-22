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Após dois meses no sub-20, Matheus Nascimento volta a figurar no time principal do Botafogo

Última aparição pela equipe profissional do Alvinegro havia sido ainda no Carioca; atacante de 17 estreou na Série B do Brasileirão diante do Goiás...
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Publicado em 

22 jul 2021 às 15:07

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 15:07

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo buscou um "reforço" na base. Matheus Nascimento voltou a atuar no profissional do Alvinegro após mais de dois meses focados na equipe sub-20. O atacante de 17 anos jogou por 45 minutos diante do Goiás, na última terça-feira, pela Série B do Brasileirão.
+ Gerente base do Botafogo elogia Matheus Nascimento: 'É espetacular'
A última vez que Matheus havia aparecido junto ao time principal foi no primeiro jogo da final da Taça Rio, diante do Vasco, ainda em maio. Desde então, voltou a ficar no dia a dia e rotina da equipe de base.
+ Desempenhos recentes do Botafogo apontam os desafios que Enderson Moreira terá pela frente
Durante este período, Matheus Nascimento atuou em 12 partidas pelo sub-20, entre o Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil da categoria. O atacante marcou quatro gols - ele é o artilheiro do Alvinegro do Botafogo no Brasileirão, com três bolas na rede.Matheus Nascimento voltou a ser relacionado na derrota por 2 a 1 para o Brusque, no último fim de semana, mas não saiu do banco. Diante do Goiás, entrou em campo após o intervalo. Nas duas partidas, vale lembrar, o Glorioso foi comandado por Ricardo Resende, técnico do sub-20.
+ Veja a tabela da Série B
O camisa 90, inclusive, treinou com a equipe principal na última quarta-feira, na primeira atividade comandada por Enderson Moreira, novo treinador do clube de General Severiano.

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